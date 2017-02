El congresista Héctor Becerril no se guardó nada y criticó duramente al ex presidente Alejandro Toledo, luego que se conoció que el ex mandatario habría recibido coima por parte de la empresa Odebrecht.

“Qué triste final para Alejandro Toledo. Alguien que se vendió como un luchador contra la corrupción termina totalmente envuelto por la corrupción. Así que a los que muchos pontifican contra la corrupción hay que tenerles cuidado”, apuntó Héctor Becerril en una entrevista en Canal N.

El parlamentario fujimorista indicó que la palabra de Alejandro Toledo no tiene valor, esto luego que el ex mandatario negara rotundamente la acusación en su contra de haber recibido US$20 millones en sobornos por la construcción de la Interoceánica.

“Un hombre que fue capaz de negar hasta su propia hija, y luego la serie de mentiras que ha venido dando al país, y no exagero, lo catalogo como un gran mitómano, por lo tanto, ¿quién va creer en Alejandro Toledo, en su palabra? La palabra de Alejandro Toledo no tiene valor”, manifestó Héctor Becerril.

Más información