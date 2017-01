Guido Lombardi: "Los ministros deben dar más la cara"

Una de las principales críticas al gabinete ministerial que encabeza el premier Fernando Zavala es ser un grupo “poco político” y que la población no los conoce. Al ser abordado sobre estos cuestionamientos, el congresista oficialista Guido Lombardi señaló que los ministros “deben dar más la cara”.

“No creo que Fernando Zavala o Martín Vizcarra sean poco políticos, pero hay cosas que mejorar”, expresó Lombardi, en diálogo con Radio Exitosa.

Asimismo, el legislador fue consultado sobre el aumento de la desaprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski que revelaron dos encuestadoras, donde, por primera vez, la aprobación del mandatario es menor al 50%.

“No hay que hacerle mucho caso a las encuestas”, apuntó el parlamentario. Agregó que los resultados no se deben divulgar como si “todo fuera un desastre”.

Por otro lado, sobre el escándalo de corrupción protagonizado por Odebrecht en nuestro país, Guido Lombardi manifestó que confía en la labor que realiza el Ministerio Público y aseguró que para el mandatario “la lucha contra la corrupción es un objetivo fundamental”.

No obstante, el congresista consideró que no se puede paralizar el Gaseoducto de Sur, en la que Odebrecht forma parte del consorcio encargado de su construcción, porque permitirá “alimentar de gas a toda la zona del sur”. En cambio, manifestó que se debe dar facilidades para que la empresa brasileña venda sus activos en la construcción. Lo cual no significa que el dinero de la venta se quede en las manos de la referida constructora.

Lombardi resaltó, además, que en 24 horas se haya reabierto la Carretera Central tras la caída de huaicos en Santa Eulalia, Chosica y Chacaclayo. “Demuestra una colaboración distinta entre las instituciones”, señaló.

Más información