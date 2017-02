Graña y Montero niega haber participado en actos de corrupción

Durante la novena sesión de la comisión investigadora Lava Jato, el gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado, aseguró que la firma que representa “no ha participado en actos de corrupción”.

En ese escenario, aclaró que la mencionada constructora no tuvo conocimiento de los US$29 millones en sobornos que la firma brasileña Odebrecht entregó a funcionarios del Perú, entre el 2005 y el 2014.

“Si hubiéramos sabido todo, no nos habríamos asociado. Nos sentimos engañados. Nos pueden decir lo que quieran pero no corruptos”, sostuvo.

Precisó que Graña y Montero participó en seis proyectos en sociedad con Odebrecht en condición de socio minoritario por lo que nunca supo de la doble contabilidad que utilizó la empresa brasileña para el pago de coimas y de sobornos. Agregó que la firma que representa tuvo pérdidas equivalentes a 38 millones de dólares.

En otro momento, el funcionario Alvarado dijo que están dispuestos a colaborar con la investigación fiscal. “La empresa Graña y Montero tiene sus libros contables abiertos a cualquier pesquisa fiscal o judicial y que está presta a colaborar con las autoridades correspondientes. Fue un error participar con Odebrecht en calidad de socio minoritario porque no pudimos ejercer ningún tipo de control. No hemos participado en ningún acto de corrupción”, aseveró.

Agregó que no han denunciado a Odebrecht porque aún deben esperar información de Estados Unidos. Además, aclaró que hasta el momento no han sido convocados por la Fiscalía.

EXTRAÑEZA

Al culminar la sesión, el presidente de la Comisión Lava Jato, Víctor Albrecht, dijo ayer viernes 2 de febrero que el representante legal de Graña y Montero, Mario Alvarado, no ha aportado “absolutamente nada” al proceso investigatorio que se lleva a cabo para esclarecer el pago de coimas y sobornos de un grupo de empresas brasileñas a cambio de obtener contratos y licitaciones con el Estado.

“Yo como presidente de la comisión me he quedado desconcertado. ¿Cómo es posible que una empresa que ha sido socia de la empresa Odebrecht no haya tenido conocimiento de los sobornos y de las coimas en nuestro país?”, se preguntó.

Los legisladores Víctor Andrés García Belaunde y Mauricio Mulder también mostraron su extrañeza por el desconocimiento de Alvarado.

