Gilberto Díaz Peralta: “No recibí orden de Alejandro Toledo”

El ex legislador de Perú Posible por Arequipa Gilberto Díaz Peralta asegura que no quiso favorecer a Odebrecht en la adjudicación de la Interoceánica del Sur, a través de la Ley 28670 que impulsó, a pesar de que eso fue lo que terminó haciendo la norma.

¿Qué lo motivó a impulsar la Ley 28670 en el Congreso?

Durante la campaña, los candidatos al Congreso ofrecíamos la Interoceánica del Sur y la represa de Angostura para los arequipeños, en ese proyecto de ley están estas obras para el sur. Recordemos que en ese entonces había una conmoción en el sur del Perú, tanto en Puno, Cusco, Moquegua, Tacna y Arequipa porque querían que se haga la Interoceánica.

¿Era consciente de que dicha norma allanaba el terreno para Odebrecht en la Interoceánica?

El impedimento no era solamente para Odebrecht, sino para todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes (que tuvieran litigios con el Estado). ¿Y cuál era la razón del impedimento? Justamente los burócratas que buscan restringir el mercado de la competencia para que ellos tengan un mayor manejo sobre a quién otorgar la licitación. En la ley en ningún momento dice a la empresa tal se le permite participar del proceso de selección.

No dice Odebrecht, pero la beneficia directamente.

Era una de las empresas que estaban impedidas por esta restricción del litigio. Pero, por ejemplo, el hecho de que usted esté denunciado no quiere decir que sea responsable o tenga culpabilidad, porque existe el principio de la presunción de inocencia.

Pero existieron pagos de coimas en la Interoceánica.

Ahora, si posterior a la promulgación de la ley vienen actos de corrupción, ¿qué culpa tiene la ley? Entre 11 y 13 regiones del sur se han beneficiado con la vía Interoceánica.

¿El ex presidente Alejandro Toledo o algún allegado del ex mandatario le ordenó que presentara el mencionado proyecto de ley?

No. Yo no puedo recibir órdenes de nadie. Yo no puedo tener ni si quiera la sugerencia. Siempre, en los cinco años que estuve en el Congreso, le exigía al presidente Toledo que cumpla con Arequipa con respecto a la Interoceánica y la represa de Angostura. Exigirle que cumpla porque prometió en campaña hacer realidad estas obras. Ahora, que a consecuencia de esto haya actos de corrupción, el doctor Toledo tiene que responder ante la Justicia como corresponde.

Su proyecto de ley fue aprobada en tiempo récord.

El proyecto fue presentado en mesa de partes como corresponde. Al día siguiente había sesión de la Comisión Permanente y junta de portavoces. Yo voy a la junta y pido que se exonere del dictamen de comisión y se priorice en el debate de la comisión. Allí, votaron a favor de mi proyecto por unanimidad.