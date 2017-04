Gilbert Violeta sobre indulto: "Me sorprende declaraciones de Bruce"

El congresista oficialista Gilbert Violeta se mostró sorprendido por las declaraciones de su colega de bancada, Carlos Bruce, quien señaló que el sí liberaría a Alberto Fujimori .

“Me sorprende porque él desde la época de (Alejandro) Toledo impulsó las investigaciones y procesos contra el régimen fujimorista y montesinista, y parece que hoy tiene una postura flexible”, afirmó a Ideeleradio.

Asimismo, manifestó que la postura del vocero sobre el caso de Alberto Fujimori, “no es de la bancada” y que es “su opinión que no compartimos”.

“Tengo la opinión de que el propio fujimorismo no quiere poner eso sobre la mesa. Me parece que no lo tienen en agenda”, aseguró.

Asimismo, indicó que espera que este tema no tenga nada que ver con la propuesta de sanción que ha sugerido la Comisión de Ética para Carlos Bruce por haber solicitado resguardo policial para la inauguración de su local.

“Esperemos que una cosa no tenga nada que ver con la otra. No sería ético”, expresó.

Del mismo modo, refirió que no existe ningún indulto en trámite para el ex presidente Alberto Fujimori, y que en su momento el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, señaló que estaba a favor de una prisión domicialiaria, pero que iba más allá del ex jefe de Estado.

“Hoy no existe la figura de prisión domiciliaria, existe la de detención domiciliaria, pero cuando tienes una sentencia se cumple en la cárcel”, expresó.

