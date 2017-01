Fabiana Sanchez @Fabianasd

Se salvó. El congresista oficialista Gilbert Violeta no será investigado por la Comisión de Ética del Parlamento, por las denuncias de presunto cobro de cupos para los candidatos al Legislativo durante las pasadas elecciones generales.

Pese a la recomendación de la Secretaría Técnica de dicho grupo para investigar a Gilbert Violeta, la mayoría de legisladores se inclinó por desestimar los cuestionamientos. Tras el debate, el informe no prosperó por cinco votos contra tres.

[Peruanos por el Kambio denunció “maniobra” de fujimorista Segundo Tapia contra Gilbert Violeta]

El domingo, la bancada de Peruanos por el Kambio denunció una “maniobra” del congresista Segundo Tapia (Fuerza Popular), presidente de la comisión, para investigar a Gilbert Violeta.

Al final, solo respaldaron la investigación los fujimoristas Segundo Tapia, Úrsula Letona y Milagros Takayama.

En contra se pronunciaron Guido Lombardi (Peruanos por el Kambio), Mauricio Mulder (Apra), Yonhy Lescano (Acción Popular), Richard Arce (Frente Amplio) y Ricardo Narváez (Alianza para el Progreso).

Durante la sesión, Gilbert Violeta, quien asistió a la comisión, cuestionó que en un primer informe la Secretaría Técnica sugiriera que su caso pase al archivo, pero que en este segundo sea investigado.

El presidente de la Comisión de Ética, Segundo Tapia, le respondió y señaló que esto se debe a nuevas pruebas.

Sin embargo, Lescano señaló que Ética no es una comisión de “persecución política”, “aunque a veces se ha intentado que lo sea”.

En la sesión se registró un intercambio de palabras entre Lombardi y Tapia. El congresista del oficialismo cuestionó que no haya un secretario técnico, no obstante su colega fujimorista le pidió que se calme e indicó que todos los que forman parte del equipo de la comisión (no los congresistas) son la Secretaría Técnica.

“Nadie está intranquilo, salvo usted aparentemente”, exclamó Lombardi.