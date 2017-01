Gilbert Violeta: "Falta informar con más fuerza"

Fabiana Sanchez @Fabianasd

El 5 de enero se volverá a realizar una reunión del Acuerdo Nacional, según informó el premier Fernando Zavala, aunque en esta oportunidad será para ver el tema de corrupción. Al respecto, el oficialista Gilbert Violeta hace un balance de lo que se ha avanzado en esta materia en el gobierno.

Hay quienes no están muy de acuerdo con estas citas del Acuerdo Nacional.

No se puede hacer política del silencio, y a partir de la diferencia que hay con el gobierno, tomar una decisión. Por ejemplo, lo que hizo la señora Verónika Mendoza de no ir al diálogo bilateral fue un error porque como líder que es no puede negarse al diálogo. Los líderes deben acostumbrarse a debatir y expresar sus diferencias en la mesa.

¿Qué esperan de este nuevo encuentro?

En la reunión pasada nosotros presentamos un manifiesto para que todas las bancadas se comprometan a luchar contra la corrupción. Este jueves vamos a proponer que se debata esta iniciativa.

¿En qué consiste?

Es un compromiso absoluto de apoyo al Poder Judicial, al Ministerio Público. Además, permite el fortalecimiento de la labor que realiza la Procuraduría Anticorrupción. Queremos tener un pool de fiscales, a los cuales podamos dar un apoyo sin cuestionar su labor. Por ejemplo, con la investigación que se está haciendo por el caso de Odebrecht y los sobornos, que alcanza a los últimos gobiernos, se va a hacer una limpieza en la clase política de nuestro país y se va a poner a quien corresponda en la cárcel.

El Ejecutivo recibe críticas sobre la labor que está haciendo contra la corrupción.

El Gobierno está haciendo su trabajo, pero debe comunicar con más energía lo que está realizando. Se está emitiendo una serie de decretos legislativos, pero falta más fuerza al difundir los alcances y las ideas de estas normas para que la gente los conozca.

¿No cree que se han tardado en aprobar las normas que les permitían las facultades?

Considero que el silencio le está jugando una mala pasada al Ejecutivo. También es cierto que ha habido un trabajo interno que tomó más tiempo de lo previsto, pero eso es por la intensidad del caso. Además, ellos están dentro del plazo que se había establecido.

Pero han modificado sus propios decretos.

El Ejecutivo está en su derecho de hacer las modificaciones que considere necesarias. En todo caso, habría que preguntarle a la ministra de Justicia (Marisol Pérez Tello) por qué se hacen los cambios, pero no está mal que los hagan.

¿En el gobierno pasado se hizo algo?

El presidente (Ollanta) Humala en dos momentos dijo que sacarían una ley sobre la imprescriptibilidad de la corrupción, pero ni él ni su bancada hicieron algo al respecto.

¿Considera que hay corrupción ahora?

No tengo duda de que en todo el Estado hay corrupción, que afecta a los tres niveles de gobierno (central, regional y local). Por eso hay que ser sumamente severos con este tema, y ahí es donde resalta la importancia de que haya un acuerdo para respaldar las investigaciones que se hacen.

¿El Congreso está haciendo su trabajo en esta lucha?

Ahí nos falta ser más duros con las leyes que sacamos. Tenemos que demostrar que realmente queremos acabar con este problema, y demostrarle a los corruptos que vamos a luchar contra estos actos para que no sigan trabajando para el Estado. Tiene que haber un debate en el Pleno sobre este caso y lo que queremos hacer en esta lucha.

¿No hay voluntad por parte de algunas bancadas?

El problema es que en algunos casos se queda todo en palabras para la prensa, pero no se hace nada más. Ya debemos poner el tema en la agenda del Legislativo, y la Mesa Directiva tiene que priorizar el debate, y es por eso la importancia del manifiesto que propongo, porque ahí todas las fuerzas políticas, los gremios y los diversos involucrados se comprometerían a que sea un tema de prioridad para el país.

Tenga en cuenta

El 27 de diciembre se realizó la reunión del Acuerdo Nacional, pero en este caso solo se revisó el tema de seguridad ciudadana.

Hasta esta semana tiene el Ejecutivo para publicar los decretos legislativos en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso.

El último viernes el Gobierno emitió un paquete de decretos relacionados a la corrupción.