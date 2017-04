Gilbert Violeta dice que el Gobierno debe explicar por qué se demoró en presentar proyecto sobre reforma electoral

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

La decisión del Gobierno de presentar y enviar ayer un proyecto de reforma electoral al Congreso ha generado múltiples reacciones. A las declaraciones de Patricia Donayre (Fuerza Popular) y Mauricio Mulder (Apra), quienes criticaron que esta propuesta se dé “a última hora”, ahora se suma la del legislador Gilbert Violeta .

El congresista de Peruanos Por el Kambio (PpK) aceptó que hubiese sido mejor que el Ejecutivo presente este proyecto antes, dado que el subgrupo de reforma electoral que él integra y que dirige Donayre presentará su informe final el próximo 10 de mayo, y solo le queda una sesión ordinaria adicional, el 3 de ese mes.

Indicó que “ya no hay tiempo” para que esta propuesta sea derivada al subgrupo de la Comisión de Constitución porque “ahí, efectivamente, nosotros ya terminamos la redacción del texto”. Por ello, añadió, el documento irá “de frente a Constitución”.

Consultado por Perú21 sobre si no hubiese sido mejor que el Gobierno presente antes la propuesta para que se vea en la subcomisión de Donayre, Violeta respondió que “siempre podría haber sido mejor, pero no se dio en su oportunidad y por eso, insisto, el texto principal sobre el cual se va a originar el debate es el del subgrupo que nosotros estamos elaborando”.

El congresista oficialista dijo que el Ejecutivo es quien debe responder por qué se demoró en presentar su propuesta. “El Ejecutivo puede responder eso”, sostuvo. A pesar de ello, manifestó que “prefiero que el Ejecutivo opine a que se quede callado”.

“Lo que deberíamos ver como positivo es que, por primera vez, el Parlamento, las instituciones electorales y el Ejecutivo han manifestado expresamente, y además con propuestas por escrito, sus deseos para que esta reforma electoral salga adelante. No hay que ponernos en el negativismo”, refirió.

De otro lado, señaló que le escribió un mensaje a su colega Patricia Donayre explicándole la situación, ya que él estuvo presente ayer en la presentación del primer ministro, Fernando Zavala, y su gabinete. “No creo (petardear el trabajo del subgrupo). Yo le he escrito diciéndole que no soy portavoz de la PCM ni del Ejecutivo; yo soy la voz de mi partido que presido y, en la medida que es el partido de gobierno, fui invitado a la presentación de proyecto. El suelo está parejo y no hay que exasperarse innecesariamente”, aseguró.

DIFERENCIA CON EL EJECUTIVO

De otro lado, Gilbert Violeta reconoció que existe una diferencia de opiniones entre el Ejecutivo y él, en cuanto a las propuestas sobre financiamiento de partidos en época electoral.

Indicó que él propone que ninguna empresa en general, públicas y privadas, puedan dar dinero a las agrupaciones políticas “porque creo que la naturaleza de una empresa no es la de las justas electorales”. Empero el Ejecutivo es de la idea que sí se puedan recibir aportes de empresas siempre que no sean extranjeras, que no estén involucradas en actos de corrupción, y que hayan sido constituidas como mínimo tres años antes del aporte.

“Ahí tenemos una diferencia y yo no me pico de que el Ejecutivo haya llegado a una propuesta que difiere de la mía”, sentenció.

