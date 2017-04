Gasoducto del Sur: Ex ministro Eleodoro Mayorga niega reuniones con Nadine Heredia y Jorge Barata

Fabiana Sanchez @Fabianasd

El ex ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, negó que durante su gestión en dicha cartera –entre febrero de 2014 y febrero de 2015– se haya reunido con la ex primera dama Nadine Heredia , y con el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, para tratar temas relacionados al Gasoducto del Sur

No obstante, sí reconoció que conoció a Barata en una reunión “tipo cocktail, pero no tenía ningún trabajo con él”.

Mayorga, quien se presenta en estos momentos ante la Comisión Lava Jato, que preside la congresista Rosa Bartra, además, señaló que entre febrero y agosto de 2014 recibió a representantes de Odebrecht, pero que también tuvo reuniones con integrantes de las otras empresas por el concurso del Gasoducto del Sur.

El ex ministro precisó también que antes de asumir el cargo no tuvo relación alguna con el entonces presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia y que su designación como ministro de Energía y Minas obedeció a su experiencia como consultor.

