“Hay gente en este gobierno que parece comprometida en defender a Odebrecht”, advirtió esta tarde el legislador acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde al comentar la pasividad con la actúa el Ejecutivo frente al escándalo de la empresa brasileña cuya matriz confesó ante un jurado de Estados Unidos haber pagado sobornos por más de 788 millones en 12 países de Latinoamérica, entre ellas 29 millones de dólares en el Perú.

En esa línea, el legislador demandó una acción más enérgica del Ejecutivo contra la citada firma como “no darle más licitaciones, no darle más contratos y expulsarla del país”.

García Belaunde advirtió que Odebrecht está vendiendo sus participaciones en diversas obras como en Olmos, Rutas de Lima, el Gasoducto del Sur a un fondo canadiense que tendría su origen en capitales brasileños.

“El gobierno no está haciendo absolutamente nada, es un gobierno que está queriendo encubrir o ser cómplice de una corruptela muy grande”, afirmó en entrevista con Canal N.

En otros pasajes de sus declaraciones, el parlamentario calificó de “decepcionantes” las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski quien sostuvo que no todo lo que hizo Odebrecht fue corrupto y minimizó los US$29 millones entregados a funcionarios peruanos.

“No hay corrupción pequeña ni grande, se es o no se es corrupto. No se trata de US$29 millones, en Ecuador fue de US$32 millones” anotó, tras indicar que la coima permitió que malos funcionarios sobrevaloraran el costo de las obras como la carretera Interoceánica que en un inició se proyectó en US$800 millones pero que terminó costando US$1,800 millones.

“Esos 29 millones más los 2 mil o 3 mil millones de dólares adicionales de sobreprecios se hicieron para justificar la coima”, añadió.

Caso Mulder

De otro lado, García Belaunde, consideró que el parlamentario aprista Mauricio Mulder debería inhibirse de integrar la comisión Lava jato porque ya adelantó opinión al señalar que pondría las manos al fuego por el ex presidente Alan García Pérez en cuya gestión, según el acuerdo entre Odebrecht y la justicia de EE.UU., se abonaron US$20 de los 29 millones revelados.

Mulder pide que no panda el cúnico: "Me quieren sacar de la comisión Lava Jato por miedo" https://t.co/5XEEA6eWiJ pic.twitter.com/bvsM3y7TIF — Diario Perú21 (@Peru21pe) 28 de diciembre de 2016

“Lo inhibe más delante de interrogar, de votar y de ser incluido en cualquier investigación”, indicó.

El legislador acciopopulista señaló que “es casi seguro” que se entregó coimas en el régimen del aprismo. Además, advirtió que Mulder dejó en claro que solo ponía las manos al fuego por su ex líder García Pérez más no por el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo y otros funcionarios de ese gobierno.