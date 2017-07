Fujimorismo evaluará composición de su lista para la Mesa Directiva del Congreso

En los próximos días, Fuerza Popular evaluará la posible composición de su lista para la Mesa Directiva del Congreso durante el periodo julio 2017- julio 2018, adelantó el legislador Héctor Becerril .

Según dijo, su bancada aún no ha conversado al respecto y, por ello, todos los nombres mencionados hasta el momento “son solo rumores”.

Hasta hace poco más de una semana, el único nombre voceado para suceder a Luz Salgado era Cecilia Chacón. Incluso, trascendió que ella iría acompañada por Mauricio Mulder (Apra). Sin embargo, después en la tienda naranja comenzó a mencionarse el nombre de Kenji Fujimori.

Becerril precisó que cuando se acerque la fecha de la elección (antes de Fiestas Patrias), se definirá a los candidatos. Advirtió que si se hace con mucha anticipación, se “presta a que haya un ataque fuerte”. Agregó que aún no existe una decisión respecto a mantener en la fórmula a Alianza para el Progreso o al Apra.

En tanto, el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) ratificó la intención de su bloque político de presentar una fórmula alterna de oposición para la Mesa Directiva.

No obstante, reveló que no encuentra mucho eco en otras bancadas. “Tenemos toda la intención de impulsar una lista alterna, pero parece que algunos congresistas no están muy animados. Estamos a tiempo de dejar sentada nuestra posición”, manifestó.