Fuerza Popular: "No se puede cerrar los ojos y aprobar el proyecto tal como fue presentado"

El congresista Miguel Torres (Fuerza Popular) afirmó este lunes que el Parlamento “no puede cerrar los ojos” y aprobar el proyecto del gobierno sobre la reconstrucción tal como fue presentado. Advirtió que eso sería una “irresponsabilidad”.

“Si a la reconstrucción, sí a la atención prioritaria de los que menos tienen, pero no a la corrupción, no a la impunidad, no al festín con recursos públicos, ni a la afectación de los derechos fundamentales”, expresó luego de escuchar al premier Fernando Zavala.

Indicó que los últimos días sirvieron para recibir diversos aportes que permitan ajustar la iniciativa. “Si bien somos conscientes que es necesario facilitar la reconstrucción, las medidas deben ser compatibles con el ordenamiento jurídico”, sentenció.

El representante de Fuerza Popular mencionó, por ejemplo, los puntos del proyecto que puedan vulnerar la descentralización y la autonomía de los gobiernos regionales y locales, así como de la Contraloría General de la República.

Afirmó que la necesidad de aprobar la norma, “no puede implicar el relajamiento o la anulación de los controles, ni la transparencia” porque eso sería “el escenario perfecto para la corrupción”.

Dijo que el desastre fue devastador no solo por la fuerza de la naturaleza, sino por la complicidad de funcionarios públicos y de las autoridades electas que hicieron poco o nada en reducción de riesgos.

El legislador de Fuerza Popular planteó la necesidad de equilibrar la celeridad y la transparencia y mencionó que antes se quiso simplificar los procesos con un resultado terrible: ya sea beneficiando a corrupción o con normas extremas que llevaron a la inoperancia.

