Patricia Quispe @pquispev

Sigue la controversia. En entrevista con Perú21, el congresista de Fuerza Popular , Héctor Becerril , anticipa que su bloque político no apoyará el proyecto de ley de Roberto Vieira que permitiría que Alberto Fujimori purgue su condena bajo arresto domiciliario.

Más aún, emplaza al presidente Pedro Pablo Kuczynski a que se pronuncie “para bien o para mal” sobre un eventual indulto al ex mandatario.

Roberto Vieira ha dicho que sería terrible que Fuerza Popular deje morir a su líder en la cárcel…

-Lamento mucho que Roberto Vieira, por tener quince minutos de fama, quince minutos de cámaras, presente un proyecto de ley sabiendo que hay normas supranacionales que –por el tipo de delito que habría cometido Alberto Fujimori– no se ajustan a esa normativa e impiden ese beneficio penitenciario. Él ha manifestado que es un proyecto hecho pensando en Alberto Fujimori y tiene que entender que ninguna ley se hace con nombre propio porque podría verse como un conflicto de intereses. Ya basta de personas indolentes como Vieira que manosean el nombre de Alberto Fujimori y cada cierto tiempo sacan este tipo de normas y ofrecen el indulto como es el caso de Pedro Pablo Kuczynski y Carlos Bruce. Ellos tienen que respetar la salud del ex presidente. Todo esto despierta expectativas en él que luego se ven frustradas porque no concluyen con lo que él desearía y eso agrava su estado de salud como en el tema de la depresión.

Vieira los responsabiliza de lo que pueda pasar con Fujimori.

-Que sea más responsable y no venga con el tema de que nos oponemos. Nosotros estamos conscientes y viendo la manera de cómo salga en libertad, tan solo la gente con entraña muy mala o los terroristas pueden oponerse a la libertad de Alberto Fujimori.

¿Cuál es el camino entonces?

-El camino es que Pedro Pablo Kuczynski le otorgue finalmente el indulto humanitario y con eso se zanjó el tema. Eso depende de la buena voluntad del presidente, la pelota está en su cancha, y ya que ha salido él a tocar este tema que tome las decisiones para bien o para mal mal y no lo tenga en limbo como tantas veces, como Ollanta Humala lo ha hecho.

¿Le pediría que se defina de una vez?

-Él (Kuczynski) dice que se abra un debate nacional. ¿Qué se abra un debate nacional para qué? ¿Para manosear más el nombre de Alberto Fujimori, para jugar más tiempo con sus expectativas? No, eso es irresponsable. Que diga el presidente de una vez si lo va a dar y si es así que lo diga porque quien ha salido a poner el tema en debate es él junto con Carlos Bruce, que tome de una vez una decisión y que no se siga manoseando ese tema.

¿Le pedirá a Vieira que retire este proyecto de ley?

-No voy a pedirle que lo retire, no me corresponde decirle lo que tiene que hacer, los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. Que analice bien si lo que hace es correcto o incorrecto, si lo que hace es viable o no; (Vieira) debe actuar con responsabilidad en estos temas.

¿Cree que el proyecto es una cortina de humo para el gobierno?

-No sé si lo será pero si querían presionar para que el proyecto de ley para la reconstrucción se apruebe sin participación de la Contraloría, sin ningún tipo de candado, sin responsabilidad de los ministros, del director ejecutivo, se equivocaron porque nosotros tenemos claro que los temas importantes para el país no se negocian bajo ningún punto de vista.

¿La bancada de *Fuerza Popular no va a apoyar entonces este proyecto de ley?*

Es que es un proyecto de ley con nombre propio y nosotros no vamos a apoyar un proyecto de ley con nombre propio. Si se revisa con tranquilidad la iniciativa, además, van a ver que hay normas supranacionales que se oponen a este tipo de beneficios penitenciarios. Entonces, Roberto Vieira lo está planteando en forma totalmente irresponsable. Hoy le preguntaron si sabe a cuántas personas beneficiará y no sabe, ni siquiera sabe a quién va dirigido; eso significa que está haciendo un proyecto con nombre propio…

¿Esta postura ya es un acuerdo de bancada?

-No hay acuerdo de bancada pero obviamente siempre se ha dicho que no vamos a utilizar el poder político para hacer un proyecto de ley con nombre propio, eso es conflicto de intereses, no es correcto es jugar con la expectativa de Alberto Fujimori.

