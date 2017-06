Fuerza Popular, la principal bancada de oposición, ahora se queda con 71 miembros tras la renuncia de Patricia Donayre, en medio de cuestionamientos al no cumplimiento de compromisos sobre la reforma electoral y la lucha contra la corrupción y un proceso disciplinario injusto.

Fuerza Popular abrió proceso disciplinario a Patricia Donayre por incidente con colega

“Mis convicciones democráticas y los principios que orientan mi vida personal me conducen a tomar la decisión de renunciar al grupo parlamentario de Fuerza Popular, grupo que, al parecer, no comparte estos ideales y recobro mi independencia política”, afirma Patricia Donayre en su carta de renuncia, dirigida a Keiko Fujimori.

En setiembre pasado se apartó del bloque naranja la congresista Yeni Vilcatoma, quien había sido sometida a un “proceso disciplinario”, luego de que denunciara a su colega Héctor Becerril por supuestas “amenazas” e “interferencia” con su labor al frente de la Comisión de Fiscalización.

“Yo me he retirado despidiéndome de Keiko Fujimori, a quien le agradecí el apoyo y confianza. Le hice saber que hice todo para ayudarla a lograr este gran sueño de cambiar el Perú. Yo me retiro del partido porque de ninguna manera me voy a someter a un proceso administrativo injusto. Me voy con un dolor muy grande, de querer haber aportado más”, indicó Vilcatoma en aquel momento.

Si bien Patricia Donayre y Yeni Vilcatoma no militaron en el fujimorismo, ya que llegaron al Congreso en calidad de invitadas en la lista parlamentaria, su salida representa un fuerte golpe al bloque naranja y refleja el descontento de un sector con la actuación de esta bancada, en especial de la dirigencia.

