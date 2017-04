Fredy Otárola: "El Apra quiere recuperar el Poder Judicial"

El ex congresista del Partido Nacionalista defiende la actuación del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y acusa una campaña del Apra en su contra. Además asegura que sus líderes partidarios, Ollnata Humala y Nadine Heredia, saldrán bien librados de sus investigaciones.

Omar Chehade dice que la opinión de Duberlí Rodríguez influyó en que se permitiera a Nadine Heredia salir del país sin autorización fiscal. ¿Comparte este punto de vista? – Sobre Chehade no tengo nada que comentar. A mí me parece ridículo pensar que una cosa tiene algo que ver con la otra. Ha habido abusos en el Poder Judicial, les ha faltado objetividad, han estado resolviendo mediáticamente, pero ahora han resuelto de acuerdo a ley porque se atentaba contra el derecho constitucional al trabajo y la libertad de tránsito. Ella tiene arraigo domiciliario, trabajo fijo y dirección conocida. Además no incumplió nunca con las citaciones del Congreso.

¿Pero no cree que la Sra. Heredia puede utilizar su trabajo en el extranjero para evadir las investigaciones? – Absolutamente no. Ella ya ha estado fuera. Pudo evadir como quería. Ha tenido múltiples formas de hacerlo. Pero no lo ha hecho, no ha tenido intención. Estamos seguros que el Poder Judicial va a archivar todo. Lo que me preocupa es algo. Duberlí es un personaje independiente. Que no se pretenda, por una opinión jurídica, tirárselo abajo. La campaña va dirigida a meter operadores políticos en el Poder Judicial.

¿Se refiere a quienes fueron los enemigos políticos de los Humala Heredia?

-No diría que los enemigos de Ollanta y Nadine, sino de otras personas que siempre tuvieron manejo del Poder Judicial.

Pero sea claro, ¿a quién se refiere?

-Bueno, el Apra siempre controló el Poder Judicial y lo quiere recuperar. Por eso existe esta campaña. Creo que el sostén de la democracia implica la separación de poderes.

Asumo entonces que usted está de acuerdo con la actuación del Poder Judicial para efectos de Nadine Heredia, ¿cierto?

-El estricto análisis jurídico es impecable. Ha corregido un abuso, y valores que todos debemos tener en una democracia: libertad de expresión, respeto al trabajo y debido proceso.

Curioso que usted apele al debido proceso tal y como lo hizo Alan García en algún momento, ¿no?

-Es que el debido proceso no es un instrumento, es una garantía de todo estado democrático. El Sr. García lo usó, habrá que evaluar si tenía razón o no. Pero el debido proceso no es un mecanismo es un sustento de la democracia.

