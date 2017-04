Se reanuda audiencia a Félix Moreno donde se decidirá si va a la cárcel [EN VIVO]

Actualización

A las 7:30 se reanudó la audiencia a Félix Moreno donde se decidirá si va a la cárcel. Se lo acusa por tráfico de influencias y lavado de activos.

La Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para el gobernador regional del Callao.

Juez Ricardo Manrique lee los argumentos del pedido fiscal.

Nota original

El gobernador del Callao, Félix Moreno, tuvo la oportunidad para dar sus descargos durante la audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva en su contra.

El titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Ricardo Manrique, inició la cita en la sede de la Sala Penal Nacional.

El magistrado fue enfático: “Moreno ofreció a Odebrecht la buena pro de la vía Costa Verde, tramo Callao, a cambió de US$4 millones”.

José Luis Castillo, defensa de Félix Moreno, negó que el presidente regional del Callao esté vinculado a alguna organización criminal. “El Ministerio Público ha violado las normas de colaboración eficaz”, afirmó.

Moreno señaló que quizá cometió errores administrativos, pero que no robó. “Si he cometido un delito tendré que enfrentarlo, pero no he recibido un solo dólar”, agregó en la audiencia. Revisa todas las frases en la galería.

