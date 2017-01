Francisco Morales Bermúdez: Hijo del ex mandatario negó participación de su padre en Plan Cóndor

Luego de que la Justicia italiana condenara a cadena perpetua al ex presidente de Perú, Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), por su presunta participación en el Plan Cóndor, el hijo del ex mandatario, Remigio Morales Bermúdez negó que su padre haya participado en esta operación.

“Mi padre se encuentra tranquilo, pero obviamente indignado, porque el Perú no estuvo nunca en Plan Cóndor. Aquí no hay una acusación de orden personal contra mi padre, porque es más bien de orden global, porque todos los presidentes sudamericanos de la época que eran de dictaduras militares como Argentina con Videla, Chile de Pinochet, etc., estuvieron en el Plan Cóndor”, precisó a RPP.