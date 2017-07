Fiscalía no interrogará más a Jorge Barata por aportes nacionalistas

Luego de cinco meses de haber solicitado a Brasil interrogar a Jorge Barata para esclarecer los presuntos aportes irregulares de la empresa Odebrecht a la campaña presidencial de Ollanta Humala, el propio fiscal Germán Juárez decidió no seguir adelante con esa solicitud.

Eso lo hizo saber, según fuentes de Perú21 en el Ministerio Público, el fiscal al jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Alonso Peña Cabrera, a través de una resolución en la que explica que es “innecesario” hacer un interrogatorio “sobre lo que ya ha declarado”.

Con esto último, Juárez se refiere a las manifestaciones que Barata brindó al fiscal Hamilton Castro en enero pasado. En esas declaraciones, con las que el ex directivo de Odebrecht buscaba convertirse en colaborador eficaz, señaló haber abonado US$3 millones a la campaña nacionalista de 2011.

Esa versión fue confirmada después por el ex CEO de la firma brasileña, Marcelo Odebrecht, quien aseguró a la Fiscalía peruana, en mayo pasado, que ordenó el millonario desembolso.

“El fiscal Juárez solicitó en febrero interrogar a Jorge Barata, cuando aún no sabía que Castro ya le había tomado declaraciones, (…) ahora que se sabe lo de los aportes al nacionalismo, para Juárez no es necesario preguntar a Barata sobre lo mismo”, señalaron las fuentes.

Precisamente, lo dicho por el ex ejecutivo de Odebrecht sirvió como argumento para que Germán Juárez solicitara los 18 meses de prisión preventiva para Humala y su esposa Nadine Heredia.

Ese pedido, como se sabe, fue acogido por el juez Richard Concepción el pasado jueves. La ex pareja presidencial se encuentra detenida desde aquel día: el ex mandatario está recluido en el penal de Barbadilllo y la ex primera dama fue internada en el anexo del penal para mujeres Santa Mónica, en Chorrillos.

No se caen investigaciones

Las mismas fuentes fiscales aseguraron que la decisión tomada por Germán Juárez no significa que Jorge Barata no declarará más ante el Ministerio Público por otras investigaciones que se siguen.

Si otros fiscales necesitan interrogarlo para sus respectivas diligencias, precisaron, deberán solicitarlo a través de cooperación internacional.

Sobre las manifestaciones de Odebrecht en las que indica que su empresa pudo “haber apoyado” las candidaturas de Keiko Fuijimori y del Partido Aprista de 2011, las fuentes de este diario señalaron que profundizar en esos casos depende de cada fiscal.

“La fiscal María del Pilar Peralta investiga los aportes a la campaña de Fuerza Popular, mientras que Sara Vidal indaga al ex secretario general de ese partido (Joaquín Ramírez) por delitos de lavado de activos; si ellas así lo requieren, pueden solicitar interrogar a Barata”, expresaron.

Barata colaborador

De otro lado, este diario conoció que en los próximos días el fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato en el Perú, cerrará la colaboración eficaz a la que se acogió Jorge Barata.

Una vez terminado, Castro enviará un pedido al Poder Judicial para que un juez dicte una sentencia que otorgue al ciudadano brasileño beneficios, que pueden ir desde la reducción de una eventual pena hasta su exclusión total de las investigaciones.

Como se sabe, Barata no solo admitió haber entregado dinero al nacionalismo, sino que también señaló haber pagado US$20 millones en sobornos al prófugo ex presidente Alejandro Toledo para que concediera a la constructora brasileña, en 2005, la obra Interoceánica Sur.

También autorizó, según investigación fiscal, el pago de US$1’250,000 para el detenido ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio, a cambio de que la firma se adjudicara el proyecto Vía Evitamiento.

Tenga en cuenta

Fuentes de Perú21 cercanas al despacho de Germán Juárez aclararon que el fiscal indaga los ingresos generados para por Fuerza Popular a través de cócteles “y no los aportes que, en general, habría recibido el partido”.

La defensa de Humala y Heredia presentará, a más tardar mañana, la apelación contra los 18 meses de prisión preventiva.