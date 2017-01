Fiscalía intervino vivienda de Jessica Tejada, pareja de Carlos Cuba, por caso Odebrecht

Personal del Ministerio Público junto con la Policía Nacional realizaron un operativo en simultáneo en ocho inmuebles vinculados con ex funcionarios por el caso de coimas de la firma brasileña Odebrecht. Una de las viviendas intervenidas fue la de la actual pareja de Carlos Cuba, Jessica Tejada.

La Fiscalía informó que la ex voleybolista Jessica Tejada Guzmán fue una de las propietarias de la cuenta off shore Hispamar International Inc, que abrió su actual pareja Jorge Cuba, teniendo la participación mayoritaria de 35%.

En esa cuenta, Jorge Cuba recibió US$2 millones de Odebrecht, que fueron transferidos en partes entre 2013 y 2014, tras “ayudar” con la licitación de los tramos uno y dos de la Línea 1 del Metro de Lima durante el gobierno de Alan García (2006-2011).

