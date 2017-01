Fiscalía asegura que Edwin Luyo recibió coimas de Odebrecht por medio de una empresa 'offshore'

La Fiscalía solicitó al Poder Judicial 18 meses de prisión preventiva contra Edwin Luyo, integrante del Comité de Licitación del Metro de Lima, a quien acusa de haber recibido coimas de la empresa Odebrecht para favorecerla en la adjudicación del tramo 2 de la obra mencionada.

La audiencia se lleva a cabo esta tarde en la Sala Penal Nacional y está a cargo del juez de investigación preparatoria Ricardo Manrique Laura.

El fiscal Hamilton Castro sustentó que Luyo Barrientos recibió US$ 500,000 por parte de Odebrecht a través de la empresa ‘offshore’ Oblong Internacional INC que abrió una cuenta en el Banco Privado de Andorra a nombre del ex funcionario.

“En el marco del acuerdo preliminar con el Ministerio Público, Odebrecht ha señalado que los pagos a funcionarios públicos por la Línea 1 del Metro de Lima no se agotaron en una sola entrega sino que fueron escalonando según el avance de la obra”, expresó Hamilton Castro ante el juez.

Para comprobar la relación entre Edwin Luyo y la referida empresa ‘offshore’, el fiscal mostró un documento en el que Luyo firma la apertura de la cuenta en el Banco de Angorra. Este escrito fue encontrado por el Ministerio Público cuando allanó la oficina del ex funcionario.

Este documento fue incautado por el fiscal Castro en una de las casas de Luyo. Confirma vínculo con offshore Oblong International Inc pic.twitter.com/EwwsovOl4M — Giovanna Castañeda (@GiovannaCP) January 22, 2017

De acuerdo al Ministerio Público, el primer depósito a la cuenta relacionada con Luyo se dio 11 de julio del 2013 por US$196 mil. El segundo depósito se registró el 11 de abril del 2014 por US$304 mil.

“La Fiscalía ha logrado corroborar fehacientemente lo que nos reveló la empresa Odebrecht como parte del acuerdo preliminar”, señaló Castro.

