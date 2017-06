Fiscal no descarta que Humala sea imputado

La fiscal Luz Ibáñez, coordinadora de las fiscalías antiterrorismo y derechos humanos, no descartó que el ex presidente Ollanta Humala pueda figurar como imputado en el caso Madre Mía, recientemente reabierto por el Ministerio Público.

En declaraciones a Ideeleradio, señaló que cuando hay sentencias fraudulentas en casos de lesa humanidad, se puede imputar –cuando se reabre el proceso– a quienes no fueron involucrados anteriormente en el mismo.

“En casos de delitos de lesa humanidad, no particularmente en el caso de Humala, ya se ha visto que cuando hay sentencias fraudulentas, existen muchos mecanismos, desde el propio Estado y desde los órganos jurisdiccionales, que pueden activarse para que esto se reabra contra estas personas (que no fueron imputadas), porque hay una situación de fraude en la base de este juzgamiento que consagra la impunidad”, declaró.

Sigue investigación

Ibáñez indicó que, en el caso Madre Mía, se investigará la cadena de mando porque usualmente en este tipo de casos no solo están involucrados militares.

“Cualquier delito contra la humanidad necesariamente será en un contexto o de violación generalizada de derechos humanos o de sistematicidad del Estado y su política. No hay un delito de lesa humanidad que no se pueda dar de acuerdo con la política de un Estado. Por esa razón, siempre hay una cadena de mando en la que, muchas veces, pueden no solo estar militares”, sostuvo.

La magistrada aseguró que “no vamos a ceder a ningún tipo de presión mediática ni de ningún tipo”.

Sabía que

Ibáñez dijo que la Cuarta Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos está escuchando los casi 1,000 audios de la investigación del caso ‘Artemio’.

Reveló que el fallo que eximió de culpa a Humala en el año 2009 ordenaba que se continúe con la investigación.