El fiscal de la Nación sería el primer citado para la Comisión Lava Jato

A siete días de que se instale la comisión Lava Jato en el Congreso, el legislador Víctor Andrés García Belaunde, miembro de este grupo de trabajo, informó que uno de los primeros citados será el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

“Primero tiene que aprobarse un plan de trabajo, pero, en mi opinión, considero que el fiscal de la Nación tiene que explicar qué han hecho desde que se destapó el caso Lava Jato. Ya ha pasado casi un año desde que salió este caso de corrupción y en el Perú no se ha hecho casi nada”, sostuvo a Perú21.

Agregó que hasta el momento no hay ningún embargo o medidas cautelares contra los directivos de la constructora Odebrecht.

Al ser consultado sobre la prohibición que tiene la Fiscalía de compartir información sobre Odebrecht con el Congreso, merced a los acuerdos de confidencialidad suscritos con Brasil y Suiza, García Belaunde dijo que pareciera que hay una “mano negra” que no quisiera que se investigue el caso Lava Jato.

“Todos se están protegiendo, y eso me parece sospechoso y de muy mal augurio”, refirió. Añadió que no entiende por qué la Fiscalía no ha hecho nada durante su investigación. “¿Por qué no han intervenido a Odebrecht? ¿Por qué no han ordenado el impedimento de salida de sus directivos? No han actuado y, ahora que ve que el Congreso quiere investigar, no quieren colaborar”, manifestó.

FALTAN PERITOS Y FISCALES

Por otro lado, fuentes de la Fiscalía informaron a este diario que otro de los problemas que enfrenta el Ministerio Público es la falta de fiscales y peritos para llevar adelante una investigación de esta envergadura.

La fuente explicó que no se puede desmantelar a las otras fiscalías para armar un equipo especial.

Al respecto, García Belaunde sostuvo que el gobierno debe dotar de presupuesto al Ministerio Público para que se pueda llevar a cabo una buena pesquisa.

TENGA EN CUENTA

El ex presidente de la comisión Lava Jato Juan Pari sostuvo que hay intereses para que no se investigue el caso Odebrecht.

Agregó que cada miembro de la comisión defenderá a un ex presidente. Mencionó el caso particular de Mauricio Mulder.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el procurador anticorrupción, Amado Enco, se reunieron para ver el caso Lava Jato.