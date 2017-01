El Fiscal de la Nación, *Pablo Sánchez *, afirmó esta tarde que el principal objetivo de las pesquisas en el caso del presunto pago de coimas de empresas brasileñas a funcionarios peruanos es “asegurar el éxito de la investigación”.

Admitió que si bien el actual proceso de investigación “parece lento, va seguro, va firme”. “Confíen en el trabajo de la investigación fiscal”, puntualizó.

El representante del Ministerio Público se presenta ante la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato que implica las gestiones de los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

“En los últimos 12 años o más han existido actos de corrupción en el país que deben ser investigados y se deben contar con pruebas suficientes y objetivas”, subrayó.

“Se necesita un trabajo serio, debidamente planificado. No podemos adelantar juicio, no podemos adelantar datos sobre la investigación”, enfatizó.

En esa línea Sánchez advirtió que cualquier investigación que se obtenga a través de la prensa o vía las redes sociales no constituye una prueba. “Sobre la base de ellos no se puede abrir investigación ni solicitar la detención preventiva de una persona”, remarcó.

El funcionario indicó que si la Fiscalía hiciera un planteamiento de esa naturaleza sería rechazada por el juez.

“Hay que ser bastante cuidadosos. No es como se afirma fácilmente de que el fiscal tiene que entrar a una empresa, romper las puertas y sacar las cosas. Hay que tener cuidado contra aquellos que cometen delitos y merecen cárcel de aquellos que no. El fiscal del caso planifica todas las actividades”, añadió.