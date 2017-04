Fiscal Guzmán Baca: “Yo me enfoqué al caso ‘Artemio’”

Fabiola Valle @valmenfa

Lo acusan de haber encarpetado los audios que implicaban al entonces candidato presidencial Ollanta Humala durante la investigación que se seguía a Florindo Eleuterio Flores Hala, alias ‘Artemio’. El fiscal Marco Guzmán Baca considera “falsas y tendenciosa” esas suspicacias porque, asegura, no se percató de la vinculación del ex presidente con el caso Madre Mía, debido a que estaba enfocado en su caso. Saquen ustedes sus conclusiones.

Algunas voces lo acusan de encarpetar por seis años el material que implica a Ollanta Humala en el caso Madre Mía.

-Eso es falso y tendencioso. De acuerdo a la línea del tiempo, el juzgamiento de Madre Mía ha sido mucho antes que el caso ‘Artemio’. En esa época no había nada de audios ni transcripciones. Luego el material llegó con ‘Artemio’. Entonces, cómo iba a saber.

Doctor, pero al leer las transcripciones por qué no hizo nada al enterarse de que lo estaban implicando al entonces candidato presidencial.

-Para empezar, yo no escuché los audios, solo leí las transcripciones. No capté esa idea porque estaba enfocado en mi tema vinculado al narcoterrorismo. Cuando uno hace una investigación tiene pruebas y transcripciones vinculadas al caso que uno lleva. De todas las escuchas que se hicieron, solo me interesé en las pruebas vinculadas a mi pesquisa.

¿No buscó favorecer a Humala?

-Acá quiero dejar en claro que no he tratado de favorecer a nadie. Si hubiera tenido esa información hubiera dado aviso para que se le investigue a Humala.

¿La Fiscalía podría reabrir el caso Madre Mía?

-Es un caso nuevo en el escenario jurídico peruano. Es un tema para debatir y de interés académico porque la figura del recurso de revisión está previsto solo cuando hay condenados pero cuando estamos ante una absolución, como en este caso, no procede. La ley dice que no puede haber recurso de revisión por cosa juzgada. Acá hay una sentencia confirmada por la Corte Suprema.

Jorge Ávila, el testigo de las supuestas crímenes de violación de los derechos humanos que habría cometido Humala, insiste en que este ordenó que lo torturan y que asesinaran a su hermano y a su cuñada.

-Estamos ante un testigo que no tiene credibilidad. Sus versiones jurídicamente no tienen valor porque ha mentido y se ha contradicho. Habría que buscar nuevas pruebas que acompañen a su versión. Lo que pasará acá es que si el fiscal decide abrir la investigación, la defensa de la otra parte va a señalar que no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho.

