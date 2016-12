Fiorella Nolasco presentó denuncia constitucional contra César San Martín

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Fiorella Nolasco, hija de Ezequiel Nolasco, consejero regional de Áncash asesinado en marzo de 2014, anunció esta mañana la presentación de una denuncia constitucional por prevaricato en contra el vocal supremo César San Martín por archivar las denuncias contra los sicarios que mataron a su padre y a su hermano, Roberto Torres Blas.

Nolasco ofreció una conferencia de prensa en el Congreso y estuvo acompañada de la legisladora Yeni Vilcatoma, quien destacó que este caso es “uno de los más graves que tiñó de sangre” a la region Áncash. Recordó que Ezequiel Nolasco fue asesinado porque se opuso a la construcción de la carretera Chancas – San Luis, que iba a llevar a cabo la empresa Odebrecht.

“Este es un momento histórico que debe revelar la corrupción que existió también el Poder Judicial”, expresó Vilcatoma.

En tanto, Fiorella Nolasco explicó que esta acusación constitucional ha sido presentada con la esperanza de que el nuevo Congreso demuestre que respeta y defiende la vida, tal como lo ordena la Constitución Política.

“El señor San Martín me ha demostrado que, como juez, no respeta la vida, no avala que nuestros derechos sean respetados. Aquí ha habidos dos asesinatos, de mi padre y de mi hermano”, puntualizó.

El abogado de Fiorela Nolasco anotó que “con la intervención de Odebrecht en Áncash empezaron los asesinatos por encargo” durante la gestión de César Álvarez.