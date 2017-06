Fernando Zavala: "Indulto humanitario a Fujimori no tiene que estar en la agenda política"

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala , sostuvo que el tema del indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori no debe incluirse en la agenda política del país.

El jefe del gabinete se mostró renuente a comentar ampliamente la controversia suscitada a raíz de las últimas declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski , quien –en declaraciones a The Economist y consultado sobre el tema respondió: “ El tiempo de hacerlo es ahora”.

[PPK: “No hay ninguna conexión entre el indulto humanitario y la política peruana”]



“Para mí ese es un tema que sé que es sensible para la familia. Lo que se discute es un tema de indulto humanitario, este tema tiene que ver con salud, no tiene que estar en la agenda política. Hemos conversado con el presidente, son temas que no deberían estar en los temas políticos, (eso) ha sido conversado por el presidente y así nos deberíamos mantener”, declaró el premier en RPP.

Fernando Zavala aclaró que un eventual indulto a Alberto Fujimori “no es un tema que nosotros, y lo digo claramente, traigamos a la mesa o lo pongamos propositivamente. Es un tema que nos preguntan y ahí se vuelve a abrir el tema. No es parte de la agenda política”, subrayó.

