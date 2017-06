Fernando Zavala al fujimorismo: “Hoy no hay un tema particular de conversación"

No habría encuentro a la vista. El domingo, la vicepresidenta Mercedes Aráoz planteó una nueva reunión entre el mandatario Pedro Pablo Kucyznski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Sin embargo, este martes el premier Fernando Zavala afirmó que “hoy no hay un tema particular de conversación” y “seguramente en las próximas semanas o meses habrá asuntos en los que se necesitará convocar a los líderes políticos”.

►Mercedes Aráoz invitó a Keiko Fujimori a conversar con PPK en Palacio de Gobierno

Cuando se le preguntó si convocaría a Keiko Fujimori, el jefe del gabinete aseguró que el gobierno siempre está dispuesto al diálogo con la oposición, pero insistió en no hay un tema particular de conversación.

“Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Siempre lo hemos hecho ya sea con los diferentes partidos o las instancias que se necesitan. Las puertas al diálogo siempre estarán abiertas”, indicó.

“Hoy no hay un tema particular de conversación, seguramente en las próximas semanas o meses habrá temas en los que se necesitará convocar a los líderes políticos, como es natural, en un ambiente democrático y de apertura”, recalcó.

Fernando Zavala dijo, además, que la voluntad del gobierno es que el Ejecutivo y el Congreso deben encontrar puentes para trabajar.

