Patricia Quispe @pquispev

En los próximos días, el primer ministro Fernando Zavala presentará las bases de un plan para la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia, según ha anunciado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En entrevista con Perú21, el premier adelantó parte de la estrategia gubernamental para este tema.

Usted ha diferenciado tres etapas frente a la emergencia por las lluvias, huaicos e inundaciones, ¿en qué consisten?

La primera etapa es de respuesta rápida y radica básicamente en el esfuerzo del Gobierno Central, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, brigadistas de salud y otros actores en salvar vidas. Esa etapa que nos ha tomado el 90% de nuestro tiempo empezó el 15 de enero y hoy estamos en respuesta temprana solo en algunos distritos de Piura, esa es la primera fase.

La segunda es la de rehabilitación que ya se iniciado en algunas regiones…

Es la que ya hemos empezado en la mayoría de zonas y que se prolongará por lo menos 90 días. Se trata de cómo hacemos para restablecer las condiciones mínimas del día a día de las personas. Hay cinco temas que trabajamos: techo, cómo hacemos para que los albergues temporales armados funcionen adecuadamente porque no es solo poner la carpa sino cómo se manejan los residuos sólidos, cómo se brinda ayuda psicológica. Solo en Piura albergamos a más de 15 mil personas en viviendas temporales. Lo segundo es salud, toda vez que en una emergencia como esta lo que más puede afectar son las enfermedades, por lo que estamos haciendo fumigaciones masivas con apoyo de gobiernos regionales y locales. Hay que ver cómo mejoramos la infraestructura básica de postas y cómo nos aseguramos de que haya médicos y enfermeras para asegurar los servicios de salud.

¿Cuáles son los otros temas?

Educación. Cómo hacemos que el 100% de niños regresen a algún tipo de educación el 17 de abril; el inicio de clases es fundamental en el sentido de decir: ‘ya, volvamos a nuestras vidas’. El cuarto componente es el trabajo. En este tipo de desastres el efecto económico es muy grande y ahí estamos creando trabajos temporales de emergencia donde las personas afectadas ayudarán con la rehabilitación ya sea en la limpieza de calles o complementar con apoyo a la agricultura, acuicultura, artesanía y pequeños empresarios. El último punto es vías y caminos, tenemos que lograr la transitabilidad. Tenemos un plan para que los 3 mil kilómetros de carreteras afectados en el norte se rehabiliten en la primera semana de junio… Queremos planificar mejor y que las personas vivan donde deben vivir.

¿Cómo se concientizará a quienes, pese a la tragedia, quieren volver a las zonas devastadas?

Tiene que ser un trabajo con las municipalidades. Lamentablemente, son muchos los casos en que las propias autoridades han dado el permiso para que las poblaciones se pongan en las veredas de ríos, en las quebradas; son cosas que tenemos que evitar. Hoy tenemos el estimado de 34 mil viviendas afectadas, de ellas dos terceras partes pueden ser rehabilitadas, todavía se puede vivir ahí. Otras están en zonas relativamente seguras o se pueden reforzar, pero hay 12 mil que están en riesgo y van a tener que ser reubicadas; es ahí donde queremos planificar bien para que esa reubicación sea permanente, en zonas seguras y con todos los servicios que deben tener.

¿Cómo hará el Gobierno para no distraerse de otras funciones propias?

No lo veo como una distracción, la verdad es que lo veo como un tema que va a ser importante en el trabajo del Estado. El Gobierno ha trabajado en los últimos dos meses en esta reacción temprana y hoy estamos en la rehabilitación. En los próximos tres años, a las prioridades que teníamos como gobierno de empleo, seguridad, lucha contra la corrupción y acceso del ciudadano al Estado le vamos a tener que añadir la reconstrucción. Hemos tenido la oportunidad de convocar a expertos de otros países que han vivido casos de reconstrucción, hemos pedido apoyo del Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento; nos han enviado a expertos. Yo personalmente he tenido reuniones con el que manejó la reconstrucción en Colombia y una conferencia con el que manejó la reconstrucción en Chile.

¿Se formará una comisión?

Vamos a plantear la mejor estrategia para el Perú. Se va a convocar a expertos que nos ayuden a que esa reconstrucción sea la adecuada, es un trabajo que se va a realizar principalmente a través de los sectores. Sin embargo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros vamos a tener un sistema que asegure que esto está coordinado y con adecuada planificación.

¿El Gobierno está tomando medidas para determinar cuánto es lo que invirtió realmente en prevención, si hubo incumplimiento, si hay responsabilidades?

Eso se está revisando y cada órgano de control lo está haciendo. Hoy estamos más enfocados en qué cosas que se hicieron mal en el pasado tenemos que cambiar para que realmente ahora se hagan bien. Parte es revisar qué no se hizo, pero sobre todo enfocarnos en cómo podemos hacer la planificación y también ver la legislación para que aquellos que no cumplan con la ley o vayan contra esa previsión de riesgo que necesitamos tener sean sancionados.

SABÍAS QUÉ

El premier Fernando Zavala se presentará este jueves 20 ante el Congreso para informar sobre el plan de acción del Ejecutivo ante la emergencia.

En el Parlamento se ha planteado formar una comisión que investigue sobre el uso que autoridades ediles y regionales le dieron a los recursos destinados a la prevención.