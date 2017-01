Fernando Tuesta: “Congreso nunca debió ser unicameral”

Carmen Mendoza @cmamendoza

Por primera vez en más de dos décadas existe consenso en la mayoría de la clase política para reinstaurar el Senado. Fernando Tuesta Soldevilla afirma que el Congreso nunca debió volverse unicameral, aquí sus razones.

¿El sistema unicameral fracasó en el Perú?

Habría que hacer la pregunta de otra manera. Si el bicameralismo fracasó en 1992. Yo creo que no, aunque el desempeño de los partidos pudo haber sido cuestionado.

¿El fujimorismo se demoró más de 20 años en darse cuenta de que era necesario regresar al antiguo sistema?

Hay generaciones, esta es distinta, en algunos aspectos, a la fundadora del fujimorismo. Los tiempos cambian y a buena hora que sea así. Hacen bien los partidos en poner en agenda pública el tema. Han pasado 24 años de la Constitución de 1993, y aquello que se defendió de manera tan intensa, pasado el tiempo, está bien que se discuta. Hace bien Fuerza Popular en ser parte de esta discusión, incluso alentarla.

Formalmente hay un proyecto del Apra y otro de Peruanos por el Kambio. Una corriente plantea mantener el número de 130 congresistas y que sean 90 diputados y 30 senadores. ¿Es una fórmula conveniente, posible?

Plantear el tema en términos de mantener el número de congresistas no es conveniente porque nuestro país ya está subrepresentado. 130 congresistas no representan al país. Otra cosa es el desempeño de estos 130, pero tú no reduces un centro de salud porque los médicos actúan mal, ¿no? Eso de dividir (90/30) no resiste ningún sustento institucional, técnico, pero es parte de la discusión. El Senado requiere de una representación de las unidades subnacionales, debe ser a partir de los departamentos.

Justo para evitar que se cuestione el aumento en el gasto, también se plantea que los senadores reciban una dieta de acuerdo a las sesiones a las que asistan… ¿Qué opina sobre esto?

Es absolutamente irracional. Las dietas las reciben en los concejos con un nivel de responsabilidad menor.

Los detractores del sistema bicameral siempre argumentan un tema de costos…

Sé que es un tema sensible, pero hay que recordar que en 1992, cuando se dio el golpe (del 5 de abril), se dijo que el Parlamento de 240 personas gastaba mucho. Se redujo a 120 y ellos gastaron más que los 240. El tema no es el número, sino cómo llevas adelante una gestión parlamentaria más o menos equilibrada. El Perú, que tiene 21 millones de electores, no puede tener un Parlamento tan pequeño como el de ahora. Los parlamentos, en general, no son instituciones simpáticas a la población. Si haces una encuesta, la mayoría estaría en contra y diría que mejor 60, 30, 15 o que debería desaparecer.

¿Se acabaron los problemas con el Senado? ¿Así de fácil?

No, para nada. Hay que ser ciego o realmente ignorante si uno piensa que los problemas se van a terminar, pero los problemas deberían encaminarse mejor. Tú puedes tener el mejor edificio, pero dependerá de quiénes lo habiten. La responsabilidad también es de los votantes. Cada Parlamento es elegido por los peruanos.

Los argumentos a favor del Senado son que permitirá leyes más pensadas y mejorará el nivel del Congreso. ¿De qué manera ayudará a cambiar la actual situación?

Bueno, sí, nuevamente se haría un mejor diseño, pero hay que ver quiénes salen elegidos, y eso depende de los partidos y de los electores. Es un paso.

¿Ya se dan las condiciones para regresar al Senado? ¿Sería un mejor sistema?

Nunca debió transformarse en unicameral. Esa es mi respuesta.

¿El 2021 es un buen momento para la doble cámara?

Claro que sí, es el momento.

DATOS

Sobre las eventuales funciones de un Congreso bicameral, Tuesta dijo que hay parlamentos asimétricos, donde una Cámara, por ejemplo la de Diputados, tiene una función legislativa y la de Senadores la función revisora, que además elige a las altas autoridades del Estado.

“Hay varios puntos por responder: funciones, origen, qué tipo de representación”, indicó.

Cuando se le preguntó si se animarán a postular al Senado profesionales de reconocida trayectoria, respondió: “Habría que ver”.