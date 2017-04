Fabiola Valle @valmenfa

“¡Oye! Te hablo desde la prisión”, dice un himno salsero que titula ‘El Preso’, del colombiano Wilson Manyoma. Una de las canciones más escuchadas en el Callao convierten en protagonista a su gobernador regional, Félix Moreno, quien hoy ya duerme en el penal de Piedras Gordas, Ancón I. A la autoridad chalaca se le investiga por una presunta coima de US$2.4 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de la obra de la Costa Verde, tramo Callao.

Hace 18 meses, Moreno se sentía intocable a pesar de que tenía varias investigaciones fiscales y judiciales en curso. Acompañado de uno de los mejores abogados del país, nos concedió una entrevista. Era noviembre de 2015. Aseguró: “No voy a ir preso porque no he cometido ningún delito. Acá hay una mala fe de los fiscales”. Hoy, la historia es otra. El gobernador chalaco no pudo con la avalancha de Odebrecht y terminó en la cárcel de manera preventiva. Pese a las evidencias en su contra, Moreno lo niega todo.

El caso de la Costa Verde no es el único. En la Fiscalía del Callao se le investiga por el Sauna Spa, la Av. Néstor Gambetta, los terrenos de Oquendo y Pachacútec. También debe rendir cuentas por la irregular construcción de la nueva sede de Corpac y en un predio de la Av. Gambetta. Moreno tiene mucho que responder.

Un rosario de investigaciones

El hoy encarcelado y suspendido gobernador regional del Callao, Félix Moreno, también afronta otras investigaciones en el primer puerto. Una de ellas es el caso Sauna Spa del Ejército, donde a Moreno se le investiga por estar implicado en la construcción irregular de un sauna en las instalaciones del Ejército, en San Borja. La infaestructura se realizó con dinero de la región Callao. El delito que se le atribuye es peculado doloso. Otra de las pesquisas que afronta es por los terrenos de Pachacútec, Corpac, Oquendo, entre otros.

Néstor Gambetta

Otra de las investigaciones que le traerá dolores de cabeza a Félix Moreno es la relacionada al caso de la avenida Néstor Gambetta. La Fiscalía Anticorrupción del Callao formalizó una denuncia por colusión agravada por presuntas coimas en la ejecución en la obra de renovación en la menciona vía, a cargo de las constructoras Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, vinculadas al caso Odebrecht. Informe de la Contraloría General estima que pérdidas para el Estado superarían los S/55 millones.

“No voy a ir preso”

“No voy a ir preso porque no he cometido ningún delito. Acá hay una mala fe de los fiscales”, sostuvo Félix Moreno, el 23 de noviembre de 2015. Hoy, 17 meses después de la entrevista concedida a Perú21, el suspendido gobernador regional del Callao se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas, Ancón I. El Poder Judicial determinó 18 meses de prisión preventiva por presuntamente recibir US$2.4 millones de Odebrecht a cambio de la adenda de la Costa Verde, Callao.

Shavit echó a Moreno

El empresario israelí Gil Shavit, hoy colaborador eficaz, manifestó que en el año 2013 se reunieron, en su departamento de Barranco, con Félix Moreno y con ejecutivos de Odebrecht *en Perú. En aquella ocasión, el gobernador regional del *Callao habría ofrecido la buena pro de la obra de la vía Costa Verde, tramo Callao. A cambio de ella se habría pactado una coima de US$4 millones, de los cuales el 60% sería para Moreno y los otro 40%, para Shavit.

Factor Luis Favre

Según el acuerdo ilícito entre Moreno y la constructora Odebrecht, el dinero producto del soborno debería ser dirigido al asesor argentino Luis Favre, a través de Valdemir Garreta, quien colaboró con el marketing político en la campaña de reelección a la región en 2014 de Félix Moreno. El dinero de Gil Shavit debería ser depositado a una cuenta en un paraíso fiscal. Para la Fiscalía, Favre se desempeñó como asesor de Moreno.

Niega Imputaciones

“Habré cometido errores administrativos, pero no he robado, no me he beneficiado”, manifestó el sábado 8 de abril, durante la diligencia de prisión preventiva. Finalmente, el titular del Tercer juzgado de Investigación Preparatoria, Ricardo Manrique, cogió el pedido de la Fiscalía y dictó 18 meses de prisión preventiva. Esa misma noche fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial y el lunes 10 al penal de Piedras Gordas, Ancón I. Hoy duerme en esa cárcel.

Moreno quería más

Según la declaración de Gil Shavit, Moreno le habría arrebatado parte de la coima que le correspondía. Es decir, intentó y logró quedarse con un porcentaje del 40% que le tocaba recibir a él, un total de 1.6 millones de dólares. Según el empresario israelí, Moreno habría señalado que necesitaba más dinero para financiar su campaña a la reelección en la región Callao y le pidió al entonces director en el Perú de Odebrecht, Ricardo Boleira, que solo le pague a Shavit 350 mil dólares. El también colaborador eficaz reclamó por su parte.

Organización Criminal

El fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato, investiga a Félix Moreno por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por el caso Costa Verde-Odebrecht. Por si fuera poco, acusa al hoy suspendido gobernador del Callao de integrar parte de una organización criminal a nivel internacional. La Fiscalía allanó las casas de Moreno. La gerente regional de infra-estructura del Callao, Nancy Vilela, y los miembros de la Comité Especial de Licitación que otorgó la buena pro de la vía Costa Verde Callao a Odebrecht serán incluidos en la pesquisa.