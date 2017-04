Félix Moreno le habría arrebatado parte de la coima de Odebrecht que le correspondía a Gil Shavit

Al parecer el gobernador del Callao, Félix Moreno, hoy preso, no estaba contento con los 2.4 millones de dólares de coima que recibiría de Odebrecht por la concesión del proyecto de la Costa Verde. También se habría apropiado de una buen parte de lo destinado a pagar al israelí Gil Shavit.

Según la declaración de este último ante el Ministerio Público, publicada por el semanario Hildebrandt en sus Trece, Moreno, a último momento, intentó y logró quedarse con un porcentaje del 40% que le tocaba recibir a él, un total de 1.6 millones de dólares.

Moreno habría señalado que necesitaba más dinero para financiar su campaña a la reelección en la región Callao y le pidió al entonces director en el Perú de Odebrecht, Ricardo Boleira, que solo le pague a Shavit 350 mil dólares. Esto fue informado a Shavit por Igor Vasconcelos, ejecutivo de la empresa brasilera.

“En una reunión con Igor Vasconcelos me manifestó que Félix Moreno no estaba de acuerdo con el porcentaje que se había acordado para mí, también comentaron que el 6% era el máximo que la empresa podía pagar en total, precisó que no era posible pagar algo a Félix Moreno”, dice en su declaración ante la Fiscalía.

Y prosigue: “Dijeron también que Félix Moreno estaba en campaña política y que necesitaba la plata, y quería que le adelantaran el dinero, porque él no podía esperar; yo le dije a Igor Vasconcelos que ellos tenían que cumplir con mi 6% y cualquier pago diferente deberían asumirlo ellos”.

Según Shavit, por estas diferencias se acordó una reunión entre Vasconcelos, Moreno y él, en la que acordaron que el 6% se dividiría en 2,4% para él y 3.6% para Moreno. Sin embargo, el primer día de pago no le depositaron nada a Shavit. Él llamó a reclamar a los directivos de Odebrecht y le dijeron que todo había sido depositado a Moreno para su campaña electoral.

El empresario israelí indica que los 2 millones de dólares destinados a beneficiar a Moreno fueron transferidos directamente al publicista brasilero Luis Favre, como pago para que este trabaje en los comicios regionales del Callao de entonces.

Quiere echar a Ivcher

De otro lado, el pasado 12 de abril, día en que Moreno apeló la prisión preventiva que pesa contra él, sus abogados también presentaron un escrito para pedir que se realicen diligencias para determinar quiénes son los verdaderos dueños de la off shore Cardiff International Ltd., por la cual se transfirieron los sobornos de Odebrecht a Shavit.

Esta cuenta tendría como titular al ex dueño de Canal 2, Baruch Ivcher, yerno de Gil Shavit. “Lo que estamos pidiendo es que se realicen previamente actos de investigación para que luego se llame (a declarar), si es necesario, al señor Ivcher”, dijo a Hildebrandt en sus Trece el abogado de Moreno, José Luis Castillo Alva.

Perú21 intentó comunicarse con Eduardo Roy Gates, abogado de Félix Moreno, para solicitar su descargo pero no obtuvimos ninguna respuesta.

