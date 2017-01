El fiscal anticorrupción del Callao, Hugo Hermosa Orozco, presentó la investigación preparatoria contra el presidente esa región, Félix Moreno, y los representantes de la constructoras brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, Consorcio Nueva Gambetta, por el delito de colusión agravada.

El documento señala que se cometieron serias irregularidades en el mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta. La fiscalía concluyó que hubo delito en el planeamiento y la ejecución de la obra con un perjuicio al Estado de más S/50 millones, que se pagaron indebidamente a las constructoras en el 2011.

Contrato no cumplía con los términos de referencia

La Fiscalía señaló que hubo concertación entre el Gobierno Regional del Callao con el, quien se benefició ilegalmente con la aprobación del expediente técnico, ya que este no cumplía con los términos de referencia.

El Gobierno Regional del Callao pagó indebidamente el íntegro del monto contratado por S/10 millones. Adicional a dicho monto se generaron nuevas partidas que sumaron otros S/44 millones en perjuicio del Estado.

Entre las irregularidades, destaca que los terrenos no estaban saneados, no se ejecutaron todos los puentes, se pedía dinero adicional para paraderos y semáforos. Así como un reforzamiento de terrenos en los asentamientos humanos Ex fundo Márquez y Víctor Raúl Haya de la Torre.

Deslinde

El Gobierno Regional del Callao emitió este viernes un comunicado de prensa señalando que las investigaciones sobre el proyecto Av. Néstor Gambetta no tienen relación alguna con el caso Lava Jato.

DATOS

El Ministerio Público solicitó la comparecencia restringida para Félix Moreno y el pago de una caución de S/10 mil. A los otros 23 procesados, se les solicita el pago de S/5 mil cada uno.

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, a cargo de Plinio Hermoza, fue quien formalizó la denuncia por presunta colusión agravada contra el gobernador regional del Callao, Félix Moreno.

La obra, que fue ejecutada por las empresas constructoras brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, bajo el nombre de Consorcio Nueva Gambetta, habría ocasionado pérdidas al Estado peruano por un monto de 55 millones de soles, según estimados de la Contraloría General de la República.

