Abogado de Félix Moreno apelará la orden de prisión preventiva en un plazo no mayor de tres días

Luego de que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva en contra del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, investigado por recibir presuntamente US$2 millones por parte de Odebrecht con el fin que se adjudicara el proyecto Vía Costa Verde, su abogado Eduardo Roy Gates se pronunció.

“Tenemos tres días (hasta el miércoles) para presentar la apelación contra la medida de prisión preventiva”, dijo la defensa de Félix Moreno tras calificarla de “desproporcionada” y “sin sustento”.

El último sábado, pasado las diez de la noche y tras 12 horas de audiencia, el juez de investigación preparatoria, Ricardo Manrique Laura, aceptó el requerimiento del fiscal Hamilton Castro de variar la situación jurídica de Félix Moreno por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

“Yo no me escondo, señor juez. Yo no podría estar escondido ni fugarme, porque primero están mis hijos. Si he cometido un delito, tendré que enfrentarlo. Pero en este caso yo no he recibido un sol, un solo dólar, no me he beneficiado”, dijo Félix Moreno.

