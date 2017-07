El juez Richard Concepción Carhuancho consideró como nuevos elementos de convicción una serie de pruebas presentadas por el fiscal Germán Juárez, que agravan la situación de Ollanta Humala y de Nadine Heredia , debido a que ahora hay “altas probabilidades de que usaron fondos ilegales para las campañas electorales del 2006 y 2011”.

Entre estos nuevos elementos figuran la relación de aportantes que negaron ante Juárez, a cargo de la investigación a la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos, que hayan entregado dinero para las campañas electorales de 2006 y 2011 a pesar de que figuran en la planilla de aportantes de la ONPE. Otro grupo de donantes manifestó ante el fiscal que dieron una suma menor a la que figura en el reporte del citado ente electoral.

► Ollanta Humala sobre el fiscal Germán Juárez: “Yo creo que este señor está envenenado”

Lo que llamó la atención al juez Concepción es que en la relación de testigos que negaron el aporte también figuren los familiares de la ex pareja presidencial. Por ejemplo, Juan Cominges Humala, quien en agosto de 2016 negó haber aportado S/3,280 soles. César Cominges Humala también dijo que no dio S/1,640 para las arcas del Partido Nacionalista. Nieves Ayvar Humala aseguró ante Juárez que no aportó S/1,640. Irma Heredia de Montoya aclaró que no dio S/6, 657, entre otros.

Otros puntos que Juárez considera que complica la situación de Humala y Heredia es el dinero que habrían recibido ilegalmente del tesoro público de Venezuela a través de la empresa Kaysamak, que envió US$68 mil a Antonia Alarcón Alarcón y US$19 mil a Rocío Calderón, madre y amiga de Nadine Heredia.

► Conoce las 12 claves de la acusación fiscal en contra de Nadine Heredia [Interactivo]

Además de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña; y del ex ejecutivo de la citada firma en Perú, Jorge Barata, quienes coinciden que entregaron US$3 millones a la ex pareja presidencial para la contienda electoral de 2011.

“A juicio de este despacho, existe un alto grado de probabilidad a la luz de los nuevos elementos de que Nadine Heredia y Ollanta Humala habrían recibido dinero de Venezuela y de Brasil de que habrían colocado los fondos para las campañas de 2006 y 2011, y para ello habrían simulado operaciones mediante aportantes fantasma; incluso habrían colocado parte del dinero en la compra de equipos, en Prodín. Incluso tienen otros fondos en el BCP, en fondos mutuos y en cuentas del Banco de Comercio”, señaló al juez al dar lectura a la resolución de 18 meses de prisión preventiva.

Te puede interesar