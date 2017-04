Ollanta Humala declaró ante la Fiscalía de Lavado de Activos por segundo día consecutivo

El ex presidente Ollanta Humala salió rápido y con apuro de la Fiscalía de Lavado de Activos luego de brindar su declaración por segundo día consecutivo. Acompañado de su defensa, prefirió no declarar a la prensa.

La salida del ex mandatario del local ubicado en el Centro de Lima se registró sobre las 11:30 de la mañana.

A través de un comunicado, el Partido Nacionalista informó que a las 12:30 del mediodía Ollanta Humala brindará una conferencia de prensa, tal como lo hizo ayer junto a su esposa –y también investigada– Nadine Heredia.

El ex presidente Ollanta Humala retornó esta mañana a la Fiscalía de Lavado de Activos para aclarar las presuntas irregularidades en el financiamiento del Partido Nacionalista.

El último miércoles, el ex mandatario llegó hasta la Fiscalía y fue consultado sobre las interceptaciones telefónicas realizadas en su contra.

Tras la diligencia, Ollanta Humala reconoció a la prensa que la voz que se escucha en los audios es suya. Sin embargo, no quiso explicar los detalles de las conversaciones, y calificó las interceptaciones telefónicas como “ilegales”, y que son “una mañosería”, un “acto escandaloso” que afecta la democracia.

“Claro que reconozco mi voz sino no hubiera hecho esta conferencia, sino no estaría reclamando esto… Es posible que haya más. No sabemos desde cuanto nos están ‘chuponeando’, ni hasta cuándo. Supongo, asumo que hasta el 27 de julio”, indicó ayer Humala, en una conferencia de prensa.

