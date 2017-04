El ex vicealmirante, Luis Giampietri, dice que el proyecto del Congreso que condecora a comandos Chavín de Huántar también incluía a los rehenes y a los miembros del GEIN que capturaron a Abimael Guzmán.

¿Está de acuerdo con la condecoración que le dieron a los comandos en el Congreso?

-Con que condecoren a los comandos estoy plenamente de acuerdo. Pero esa no fue la intención primigenia de la Comisión de Defensa. Porque se incluía a los rehenes y miembros del GEIN que capturaron Guzmán. No sé qué pasó.

¿Es decir que los depuraron del proyecto inicial?

-Así es. Nos sacaron. Yo vi la resolución que decía que estábamos incluidos.

¿No le han dado ninguna explicación?

-No las pido tampoco. Es la voluntad de un grupo de gente y hay que respetarla. Si ellos consideran que no hicimos nada heroico, no lo hicimos. No estoy en afán de discutir el tema.

Pero, ¿está de acuerdo con el término “héroes de la democracia” o cree que sería más adecuado llamarlos “héroes de la pacificación”?

-La pacificación está incluida en la democracia. Que la democracia exista es porque es un país pacífico, donde existen derechos y obligaciones. Entre ellos la tranquilidad pública.

En 2015 escribió un artículo en El Comercio sobre la Corte IDH la calificó como antimilitarista. Pero, el fallo sobre el caso Tito reconoció la legitimidad del operativo, ¿cierto?

-Sí, pero no me refería solo a ese fallo. Me refería a que la mayoría de los fallos en los que se ha juzgado a militares, estos son los malos de la película. Me refería a la actitud de la corte en su conjunto.

Unos años antes de eso usted había tenido un intercambio epistolar duro con el ex secretario de la Embajada de Japón, Hidetaka Ogura. ¿A usted le consta que el señor Ogura colaborara con el MRTA?

-No me consta, pero los hechos llevan a eso. Nosotros hicimos un plan de escape que se discutió con el embajador, cuyo asesor principal era Ogura. El plan pasaba por meter a todos los rehenes dentro de la habitación del embajador que era blindada daba acceso al balcón por el cual salimos. Todos los días discutíamos, llegábamos a un punto y él hacía que retrocediéramos.

¿Le parece que Ogura jugaba a favor del MRTA?

-Él jugaba a favor de los tiempos. El día anterior hicimos un ensayo, bajo las indicaciones que dio quien dirigía el operativo. No sé quién era, tal vez Vladimiro Montesinos. Yo recibí la indicación de hacer un ensayo para que no hubiera confusión. Todos debían estar en las habitaciones, pero faltaba uno. El señor Ogura estaba jugando cartas con los terroristas. Era importante que él estuviera en la habitación que le correspondía. En ese momento yo debía decir la famosa frase: “Mary está enferma”.

Y luego Ogura narra que él salió de la habitación…

-¿Adónde quieres ir? ¿Quieres apoyar a Ogura? No pues, hijo. Pregúntame otra cosa. Ya, Ogura es un miserable. Eso es lo que quieres que diga. Ya te lo dije.

Pero, ¿él tuvo la posibilidad de ver a alguien con vida al término del operativo?

-A nadie. Salvo que sea Superman y tuviera kriptonita en la vista. Eso se ha demostrado físicamente a la propia Corte IDH que ha ido a la réplica y han visto que lo que dice no podía ser físicamente cierto.

El señor Ántero Flores-Aráoz presentó su libro (“Rehén por siempre”) a la Corte IDH pero esta no lo aceptó como un elemento probatorio.

Nunca lo quisieron admitir.

¿Y usted cree que con su libro el fallo habría sido distinto?

-De hecho. Y no solo el mío. El embajador Aoki no dice nada sobre el camarada Tito en su libro. Es más, Ogura salió con los rehenes japoneses y a ellos les han preguntado si vieron lo que vio Ogura y nadie vio nada.

¿Qué motivó a Ogura a declarar eso?

-Lo que te está motivando a ti, al parecer, aunque espero que no. Desacreditar la operación que terminó con la subversión del MRTA. Igual que El Frontón limitó a Abimael Guzmán.

*Bueno, pero para efectos de El Frontón el caso será reabierto.

Ya lo está desde hace 31 años.*

-Sí, pero se le acaba de devolver la condición de lesa humanidad.

Ahora el Tribunal Constitucional actual ha cometido una gravísima falta, la más grave que un TC ha cometido. Desconocer el fallo de un tribunal anterior. Eso no se puede hacer por ley.

Asumo entonces que usted respalda el pedido del congresista Carlos Tubino de denunciar a los magistrados del TC, ¿cierto?

-Es más el día lunes, los 33 acusados vamos a presentar una denuncia contra los jueces.

Regresando a Chavín de Huántar. Han pasado ya 20 años del operativo, una distancia histórica que permitiría hacer una relectura. ¿O usted, al igual que el presidente Kuczynski, es partidario de pasar la página?

-Ojalá que se pueda hacer eso. Se debe buscar la manera de evitar que esto siga siendo un tema de división entre los peruanos. No ayuda mucho el Informe de la CVR porque enfrenta al pueblo con los militares.

O sea que le parece difícil que algún día haya un consenso respecto a este episodio de la historia del Perú, ¿verdad?

-Tengo 76 años, por eso soy un viejo renegón. Pero yo tengo mis dudas de que eso llegue.

