Enrique Cornejo sobre primer detenido en caso Odebrecht: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Tras la primera detención del ex funcionario Edwin Luyo Barrientos por el caso de sobornos de la empresa Odebrecht, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo reiteró su confianza en el Ministerio Público y los fiscales sobre las investigaciones.

“Yo no pongo mis manos al fuego que no sea por nadie excepto por mí (…) Soy el primero en condenar de una manera muy directa y clara estos hechos (sobornos) porque no es justo que obras importantes como el Metro de Lima que esta sirviendo a tanta gente ahora se vea manchada por algunas personas que cometerían estas situaciones”, dijo Enrique Cornejo en diálogo con RPP.