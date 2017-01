El ex procurador anticorrupción Joel Segura consideró este lunes “poco creíbles” los argumentos usados por Enrique Cornejo, quien negó cualquier vínculo con los presuntos delitos cometidos por sus ex funcionarios acusados de recibir millonarias coimas de Odebrecht para la construcción del Tren Eléctrico.

“Es poco creíble (los argumentos de que no sabía de las coimas]. Yo creo que en derecho penal y procesal, se llaman reglas de experiencia, y no resiste un argumento como ese”, expresó.

En reiteradas oportunidades, Enrique Cornejo aseguró que no sabía nada del pago de sobornos en el Ministerio de Transportes para la licitación de la mencionada megaobra y señaló que de haberlo conocido, él mismo lo hubiera denunciado. Afirmó también que el que recibió coimas es un “sinverguenza”.

En Ideeleradio, Segura dijo que Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes del segundo gobierno aprista, debe ser investigado tras las detenciones de Edwin Luyo (ex miembro del Comité de Licitación del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima) y de Miguel Ángel Navarro Portugal (ex funcionario del Viceministerio de Comunicaciones), así como la anunciada entrega a la justicia de Jorge Cuba, su segundo en el mando de dicho sector.

“Imposible con la cantidad de coima que ha ocurrido, con la capacidad de decisión que ocurre en este tipo de grandes licitaciones y obras, que no hay un control, un sobre aviso, que alguien le diga a las cabezas, ‘oye está pasando eso’. Es imposible”, señaló.

