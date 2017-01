Enrique Cornejo: “El Apra está en severa crisis”

Carmen Mendoza @cmamendoza

Le declaró la guerra a la dirigencia aprista. Enrique Cornejo sustenta su posición.

Usted calificó como traición la cuarta postergación de las elecciones en el Apra. ¿Quiénes son los responsables?

Los actuales dirigentes del CEN, pero sobre todo de la Dirección Política, que es, por estatuto, a la que le corresponde convocar a un congreso.

Se refiere a Javier Velásquez…

Sí, la preside Velásquez y la integran otros compañeros. Además, entiendo que la reunión del 3 de enero (en la que se vio el tema) fue convocada por el propio Alan García.

¿Cree que García es responsable de lo que pasa en el Apra?

Los dirigentes actuales, todos, tienen que asumir su responsabilidad. Yo pensaba que él (García) había renunciado al partido, pero veo que convocó a la Comisión Política. Que digan por qué se postergó el congreso, Velásquez afirma que faltan recursos económicos.

¿Es así? ¿No hay dinero?

La falta de dinero no puede ser un obstáculo. Además, se cobran cuotas para ser candidatos y delegados. Hace mucho tiempo que no se rinden cuentas del uso de recursos del partido. Sería muy bueno que los apristas sepamos en qué se han usado los recursos.

¿Tiene idea de cuánto dinero se trata?

No sé, pero no es poco.

¿El Apra sigue secuestrado, como usted lo mencionó?

Por supuesto, no hay otra forma de decirlo. Hay un vacío en la ley electoral. ¿Qué pasa cuando una dirigencia ya tiene su mandato vencido? Estamos en una tierra de nadie. El JNE debería poner fechas topes.

¿Su partido podría correr la misma suerte que el PPC?

El Apra está en una severa crisis. Su principal problema no es un congreso, sino que ha perdido legitimidad y credibilidad. A algunos dirigentes, por querer quedarse en el poder o evitar otros liderazgos, no les importa el partido y anteponen sus intereses personales.

Mauricio Mulder señala que hay desesperación en sus críticas y Velásquez sostiene que usted está angustiado…

Hay una expresión psicológica que dice que cuando uno habla de otros, en realidad está hablando de sí mismo. Quienes me dicen angustiado, desesperado, están muy preocupados por que haya renovación y pierdan el manejo centralista, de cúpula que no permite que las bases se expresen, que no respeta el voto de los compañeros, que manipula los padrones. Eso es lo que quieren seguir haciendo.

Por todo lo que menciona, ¿los miembros de la actual dirigencia merecen ser apristas?

Se lo voy a dibujar así: el Apra nació para estar con el sentimiento del pueblo. Si las cosas siguen así, el partido tendrá nuevas derrotas electorales y quizás mucho más dramáticas. Las bases pensamos diferente. Es un grupo de dirigentes que secuestró al partido. Es como un avión donde todos quieren el cambio del piloto y del copiloto, pero el avión no aterriza.

SABÍA QUE

“No quieren un congreso, ni elecciones porque saben que las bases no votarán por sus candidatos”, dijo.

Cornejo indicó que en la campaña de 2014 a todos los aspirantes a alcaldes y regidores les cobraron cuotas para ser candidatos y “no eran bajas”.

“¿Ese dinero en qué se utilizó? Por lo pronto, en la campaña de 2014 de Lima no nos dieron ni un sol”, exclamó.