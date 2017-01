Enrique Bernales: “PPK tiene que poner orden en el Ejército”

La comisión que investigó los ascensos indebidos en las FF.AA. concluye que estos violan la Constitución y los derechos adquiridos. Quienes acreditaban su ascenso por méritos fueron pasados al retiro para privilegiar al cogollo de Humala. Para Enrique Bernales, el comandante general del Ejército debe salir del puesto.

¿Por qué demoró tanto en publicarse el informe sobre los ascensos en las FF.AA. si lo terminaron el 5 de diciembre?

Esta es la primera entrevista que doy, porque finalmente el ministro de Defensa cumplió con publicar el informe de esta comisión, está en la web. En realidad, es una obligación constitucional por ley de Transparencia. Debió hacerlo a los dos o tres días de entregado. Nunca hemos sido un grupo de trabajo autónomo, nos nombra el Ministerio de Defensa. Somos los autores “intelectuales” del informe. Pero la propiedad, y qué hacer con este, la tenía el Mindef.

El Mindef ha tenido dos ministros con la misma resistencia…

Sí pues. Lamentamos la demora, porque el silencio de quien debió hacer público el informe fue aprovechado por ciertos sectores que se autodenominan malamente institucionalistas o autonomistas dentro del Ejército. Estos han utilizado algunos medios de prensa para presentar informes parciales, borradores, como si fueran el informe Bernales. Todos éramos pares, pero le llamaron comisión Bernales. Yo fui presidente, pero como una especie de coordinador que convocaba y pedía la documentación.

¿Institucionalistas significa ‘humalistas’?

En parte. Está dicho en el informe, probablemente es lo que ha causado mayor escozor. El señor Montesinos y el general Hermoza estarán en la cárcel. Pero los métodos que implantó Montesinos en el Ejército y que sirvieron para manipular intereses de poder ahí se mantienen y están en uso. La democracia no ha tenido la capacidad de eliminar estos métodos.

¿En el gobierno de Humala esto se acentuó? Vimos a la DINI espiándonos…

Prueba de que los métodos han permanecido y se activan en función de los ascensos y los pases al retiro. No permiten que oficiales honestos estén en los cargos y que funcione como la Marina, que tiene un comportamiento ejemplar.

En el informe se menciona ello, ¿y la Fuerza Aérea?

La FAP tiene sus cosillas, pero no está infiltrado el ‘montesinismo’ como en el Ejército. Sí hubo decisiones equivocadas que sacaron de los puestos de mando a quienes deberían estar.

¿El Ejército fue víctima de la ex pareja presidencial y de la reelección conyugal?

Humala y su esposa sabían que no tenían partido, ni mayoría parlamentaria. Su única fuente de poder era el Ejército a través de privilegiar con los ascensos a la gente más cercana a Humala en su promoción. En su gobierno se dieron un Decreto Legislativo 1143 y el Decreto Supremo 009, contrarios a la Constitución. Permitieron que su promoción (1984) y la de su hermanito Antauro (1985) sean privilegiadas en el ascenso. Ya no se necesitaron 5 años para ascender, como siempre fue, sino simplemente 4. Podían ascender a generales de brigada y en el ascenso del 2015 al 2016 pasar a generales de división…

Atropellando a otros…

Pero por supuesto. Está demostrado y forma parte de una arquitectura bien diseñada. Humala fue asesorado por oficiales leales y pautearon cómo controlar desde Palacio los ascensos y los pases al retiro. Ahí se produjo una situación sistemática de desconocimiento de derechos y de abuso del derecho. Nuestro informe es de carácter constitucional.

El documento indica que Humala le dijo al Ejército que continuaría con la Gran Transformación…

Luego de juramentar como presidente, Humala va al ‘Pentagonito’ y les dice a los oficiales que, pese a que firmó la Hoja de Ruta, no ha renunciado a la Gran Transformación y que esta requería por lo menos 15 años de gobierno. O sea él, su esposa y luego él. Seguro hay gente honesta en su promoción, pero quienes ‘saltaron’ tienen hasta el 2023 en el Ejército. La única fuente de poder que hoy tienen Humala y su esposa está en la manipulación que hizo en el Ejército….

¿Pagarán favores?

Sí, o intimidarán y harán exigencias fuera del derecho. La democracia tiene la obligación de defender el régimen político y la constitucionalidad del país. No voy a cejar en ese terreno. No soy un hipócrita que enseña a sus alumnos cómo defender la Constitución y se calla cuando tiene la responsabilidad de alertar sobre lo que está ocurriendo en el Ejército. Con Toledo tuvieron un repliegue táctico, con García no pudieron, con Humala atropellaron creando un marco aparentemente legal para los ascensos. Y se ha hecho por etapas sucesivas, manipulando la ley para que tenga ciertos visos de legalidad, aunque en sustancia es una legislación tramposa que está en función de las personas.

¿Nadine Heredia ejercía el poder en el Ejército?

Ella ejerció una influencia absoluta en su esposo. En el Ejército, su injerencia fue menor que en otros campos, pero hizo ascender indebidamente a dos familiares. Se dijo que nuestro informe solo se basa en las declaraciones de oficiales que presentaron sus expedientes. Se les escuchó, pero estos papeles que ve han sido entregados por el Ejército. Salvo la información del 2011-2012, donde se quemaron las actas…

¡Quemaron las actas!

Declarado por el jefe del Copebe, nunca se investigó. Son métodos ‘montesinistas’, santos no son. Pero las reconstruimos y el Ejército las aprobó. Hemos trabajado con documentación del Mindef, y hay que agradecerles. La resolución no dice analicen, sino evalúen. Esto implica: investigar, analizar, contrastar, concluir y recomendar. Así actuamos y eso no gusta a los mal llamados ‘institucionalistas’. Piensan, con una vanidad peor que pavo real, que el comandante general del Ejército, como los antiguos monarcas, es el representante de dios en la tierra. Y algunos tienen la insolencia de decir que lo decidido por el comandante general del Ejército no está sujeto a revisión por nadie…

¿Quién afirma esta barbaridad?

Prefiero no decir nombres. Se dijo en TV…

¿El general ® Roberto Chiabra?

Los nombres corren por su cuenta (ríe). El actual comandante general del Ejército, Ramos Hume, es de la promoción anterior a Humala. Pero, para hacer el desmadre ocurrido, tenían que trabajar con gente cercana de otras promociones. Ramos Hume no debió ascender, lo favoreció la calificación de la Junta de Selección que pesa 3%. Lo usan en función de a quién quieren ascender y a quién sacar.

Un 3% poderoso…

Poderosísimo y se puede demostrar. Del puesto siete saltaban al dos con facilidad. Eso pasó con Ramos Hume. No está basado en ningún criterio. El que hizo méritos se va al hoyo y quien quiero que ascienda entra.

El general Ramos Hume es el único comandante general que permanece del gobierno anterior. Los de otras armas cambiaron…

Bueno, a él lo ascienden con un año de antigüedad como divisionario. Cuando la costumbre es que quien llega a la comandancia general tiene cuatro o cinco años de divisionario y así puede estar dos años en el puesto, como lo indica la norma. Ramos Hume descolocó e ignoró a otros que tenían méritos para ascender. Fue uno de los últimos actos del gobierno humalista. Durante la transición de régimen, este señor da una teleconferencia desde el ‘Pentagonito’ y dice que no cree que los altos oficiales deban ser inteligentes, basta que sean leales. O sea, pide sumisión a él. A mi juicio, esa intervención ameritaba que se le llamara la atención o se le pasara al retiro. Nada ocurrió.

¿Por qué?

Porque forma parte del grupo mal llamado ‘institucionalista’ que no quiere que se le toque. Y si sale, tendrían que salir muchos. Lo que está en juego es si el Ejército se reforma o no, se vuelve constitucional o sigue manteniéndose el predominio de los generales autonomistas que creen que sus dichos se acatan sin duda ni murmuraciones. Eso se llama ser un Estado dentro de otro y no es conforme a la democracia, ni con el Estado de derecho…

¿Debe salir el comandante general del Ejército, Ramos Hume?

Este comandante general tendría que salir porque no ascendió de acuerdo a las normas del debido proceso y por sus dichos. También debería ser investigado porque tres de sus asistentes principales han sido pasados al retiro apresuradamente, sin saber por qué. Le digo a Ramos Hume: usted tiene que decir las causas. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese tipo de militares, propios del caudillismo militar en el Perú, que creen que el ascenso se premia con el poder absoluto sobre el país?

¿Puede ocurrir una mini-‘zafacueca’ en el Perú de hoy?

Siempre estaré a favor del Estado de derecho. Respaldo el gobierno del presidente Kuczynski y espero que tenga la autoridad suficiente para poner orden en el Ejército. Además, el 9 de diciembre el presidente dijo que era momento de respetar el orden de méritos. Lo felicito. Pero entonces el Mindef debería ser el ejecutor de una orden, que en mi opinión, ya ha sido dada por el presidente. Este informe no es contra el gobierno ni el ministro de Defensa, es para apuntalar el gobierno democrático. No es un delito pertenecer a la promoción de 1984, el delito es manipular los ascensos yendo contra la ley.

¿Todo esto apuntaba a la reelección conyugal?

A los dichos me remito. La conferencia de Humala debe estar grabada, que el país sepa lo que dijo. Este doble discurso no puede ser ignorado. Afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo.

¿Y este gobierno lo ignora…?

El gobierno está muy joven, hay que darle la fuerza y el apoyo necesario para que actúe como debe, poniendo orden en el Ejército básicamente. La Marina no lo necesita y la FAP en menor medida. Yo tengo antepasados que lucharon en el Ejército del Perú, el honor de ser militar está en mi sangre. En el Ejército hay malestar por estas cosas.

Insisto. ¿Este sector autónomo podría estar presionando con un golpecito, un remezón?

Además de Derecho, estudié Ciencias Políticas. Ahí nos enseñaron que cuando uno tiene poder propio, basta sacar la puntita del fusil, no el fusil entero. Podría estar ocurriendo esto. El que no se toque, no se haga operativo el informe final, que se les entregue a los inspectores generales para que opinen, ¡por favor! No pueden opinar si están subordinados al comandante Ramos Hume, que quiere lealtad. Además, algunos inspectores generales han sido parte de las juntas de selección que manipularon los ascensos.

El ministro de Defensa dijo que el informe se entregaría a cada inspector del arma…

En ese aspecto del procedimiento, él está equivocado. Se cree que hay que tener una buena relación con los institutos armados y a partir de eso trabajar.

¿Por qué congraciarse con el despensero…?

Eso demuestra que nuestra democracia aún es débil. Hay un poder legal y al lado poderes de facto. Reconozco el gesto de publicar el informe. Pero le pido a la opinión pública que se manifieste. La Defensoría del Pueblo, los colegios de abogados, el Parlamento, deben conocer este informe. No puede ser reservado o secreto, los ascensos no forman parte del secreto militar, sino de los derechos fundamentales. El país tiene que ser pensante.

¿En el Ejército el informe puede ser usado como papel de cocina?

No creo, la opinión pública lo conocerá. Es evidente que tendrán que pasar al retiro quienes deban y que tiene que hacer justicia con los oficiales atropellados.

¿Hay decisión política para ello?

Espero que sí. El informe no es vinculante. Hay algunos gestos de un encaminamiento hacia ello. No aseguro que al 100%. Si el gobierno se siente respaldado por la opinión pública en poner orden en el Ejército, tendrá que hacerlo. Es parte de la gobernabilidad y del Estado de derecho.

El patrón irregular en los ascensos en el Ejército es claro…

Sí. Para darle visos de legalidad, se dan esos decretos mencionados. Se baja de cinco a cuatro para favorecer a determinadas promociones, pasándolo como legal. Por eso, nuestro informe pone el énfasis en lo constitucional. El procedimiento no respetó el orden de méritos desde el 2011. En el 2012 quemaron las actas de ascenso, borraron las computadoras. Luego, el uso del 3% por esta junta calificadora dependiente de la comandancia general. Con eso suben.

¿El informe menciona robo de gasolina en la FAP?

Ahí hay una víctima. Lo hicieron responsable porque no estaba en ninguna argolla. Se perjudica al general Valdez, que estaba en el puesto dos. Lo pasan al retiro el 2015 porque el comandante general le dice que ha perdido su confianza. Le arman un expediente y lo responsabilizan de todo. De la compra de un repuesto, de la pérdida de gasolina. Nunca se encontró la gasolina. El presidente no lo quería y su foja es impecable. Hemos indicado que le correspondía el ascenso y quienes lo sacaron saltaron hasta el techo.

Datos

Enrique Bernales formó parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Además, fue consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el conflicto de delimitación marítima con Chile.

Por Mariella Balbi. Periodista