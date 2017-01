Encuesta Pulso Perú: "PPK sigue dejando la sensación que no tiene el mando", asegura Aldo Mariátegui

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

El descenso de la popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczysnki a 48%, según la encuesta Pulso Perú publicada hoy en Perú21, parece no tener piso que lo detenga. En opinión del periodista Aldo Mariátegui este hecho no es una simple percepción de los ciudadanos.

[PPK: Caída en la aprobación del presidente no se detiene y se sitúa en 45%]

En diálogo con Perú21, Mariátegui señaló que el caso de Carlos Moreno, el ex asesor presidencial que se vio involucrado en un “negociazo” y aparente caso de corrupción, ha sido un detonante “madrugador” para un gobierno que apenas tiene seis meses.

“El caso Moreno ha sido nuclear, ha empezado haciéndole mucho daño a la gestión de Kuczynski porque estalló en el mismo círculo presidencial, y encima que este regrese a trabajar al Estado, deja muy parado a al presidente; le va a costar mucho al gobierno recuperárse de esto”, expresó.

Asimismo, destacó que el jefe de Estado “ha hecho méritos” para que la población lo vea como un presidente “distante” y que fleje una imagen de no poder tomar las riendas para dirigir el país. “Sigue dejando la sensación que no tiene el mando”, expresó.

“PPK no tiene una bancada sólida en el Congreso, no está unida, ha dejado en claro que sus propios congresistas no le hacen caso, eso ha minado su imagen; de allí que la gente, además, vea que no puede hacer frente a la inseguridad ciudadana o la corrupción”, argumentó.

Aldo Mariátegui indicó también que Kuczynski se está caracterizando por expresar “incoherencias” y remarcó como ejemplo el que haya dicho que en el caso Odebrecht, empresa brasileña que pagó coimas a funcionarios peruanos a cambio de ganar licitaciones, no todos los ejecutivos de esta son corruptos.

“Lo que se ha podido ver claramente es que Kuczysnki es un presidente que se hace unos autogoles espectaculares, frases desatinadas de las que después debe retractarse, ha caído en eso en lo que va de su gestión y le da una imagen a la población de que parece estar perdido, apuntó.