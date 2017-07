La reciente encuesta Pulso Perú, de Datum, revela la percepción de la población sobre si cree que PPK posee un gabinete de lujo, pues un 51% contestó que no lo tiene.

Este resultado refleja el malestar de los peruanos pues, al comienzo de su gestión, PPK prometió rodearse de profesionales de primer nivel. Sin embargo, los recientes sucesos —como la abrupta salida de Alfredo Thorne de la cartera de Economía por unos audios con el ex contralor Edgar Alarcón— habrían provocado los peruanos le quiten su respaldo.

Un caso puntual sería el del presidente del consejo de ministros y actual ministro de economía, Fernando Zavala, pues un 44% desaprueba su gestión (en junio fue 42%), mientras que un 34% la aprueba (en junio fue 38%).

Esto se debería principalmente en que gran parte de la población no comparte la idea de que un ministro ocupara dos cargos al mismo tiempo puesto que, a la larga, uno de los dos se vería descuidado.

Un caso similar es el de la ministra de educación, Marilú Martens, quien con casi 7 meses ocupando el cargo, últimamente se ha visto envuelta en el ojo de la tormenta tras el inicio de la huelga de maestros donde se exigía principalmente un aumento de sueldo y se rechazaba el concurso de nombramiento y contratación.

La poca atención frente al tema no fue ajena para las personas encuestadas puesto que en relación al mes pasado donde un 34% la aprobaba, hoy solo el 31% considera lo mismo. Por si fuera poco, un 44% actualmente la desaprueba, una cifra superior en relación al mes pasado (42%).

El ministro de transportes y comunicaciones, Bruno Giuffra, quien acaba de ocupar el cargo, no se escapó de la evaluación de la población. En julio, un 23% lo aprueba y un 45% lo desaprueba. Un inicio no del todo favorable, pero si necesario para poder iniciar un trabajo serio y concreto.

Diferente es el caso del ministro del Interior, Carlos Basombrío, pues los recientes operativos policiales que se efectuaron con éxito, han hecho que tenga una notable mejoría en relación al mes pasado, llegando a obtener un 31% de aprobación (2% más que en junio) y un 47% de desaprobación. Todo ello en julio.

Y es que, como se recuerda, en el último mes se realizó un megaoperativo que desarticuló la banda ‘Los babys de Oquendo’, donde se descubrió que había agentes policiales involucrados. Ello sin duda habría influenciado en los resultados. Como se recuerda, en junio, Basombrío registró que un 29% de la población lo aprobaba y un 48% todo lo contrario.

También se pudo consultar a la población si PPK tiene o no tiene, a su entender, equipos profesionales a su disposición para nombrar autoridades o reemplazar a algunos ministros. En relación a ello, un 52% contestó que sí, un 37% que no y un 11% no opinó.

De la misma manera, se preguntó a los encuestados si estarían de acuerdo o en desacuerdo con que se forme un gabinete ministerial conversado con otras fuerzas políticas: Un 69% se mostró de acuerdo, un 21% estuvo en desacuerdo y un 10% prefirió no opinar.

