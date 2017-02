Eliane Karp: 'Tú, que tantos lobbies has hecho, no me hagas hablar, PPK'

La ex primera dama Eliane Karp se pronunció tras las acusaciones contra su esposo, el ex mandatario Alejandro Toledo, quien habría recibido coimas por parte de la empresa Odebrecht, y le mandó una advertencia al presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Qué vergüenza PPK. Tú, que tantos negocios y lobbies has hecho, no me hagas hablar, porque yo sé lo que hiciste la última vez!!!”, indicó Eliane Karp.