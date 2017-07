Elena Tasso, madre de Ollanta Humala, criticó a Milagros Leiva: "Tú has sido muy venenosa con mis hijos" [VIDEO]

Tras la decisión del juez Concepción Carhuancho de dictar 18 meses de prisión preventiva contra la pareja presidencial, Elena Tasso, madre del ex presidente Ollanta Humala y suegra de Nadine Heredia, fue entrevistada por la periodista Milagros Leiva.

“Bienvenida a RPP”, le dijo Leiva a Elena Tasso, quien respondió: “Milagros Leiva, yo no me alegro de escucharte, de verdad. Yo te consideraba mi amiga pero he visto que has sido muy venenosa con mis hijos sin empaparte bien del problema”.

Durante la conversación salió a flote el caso ‘Madre Mía’ en que el ‘Capitán Carlos’ —a quien hoy reconocen como al ex presidente Ollanta Humala— estaría involucrado por supuestamente haber ordenado enterrar los cuerpos de ex soldados en la base del Ejército entre 1992 y 1993.

“Te aconsejaría que investigues bien de esos muertos. Cuando tú hablas tildas a mi hijo como un desalmado, como un asesino, mi hijo solamente estuvo 6 meses. En 6 meses no va a hacer una matanza”, respondió Elena Tasso sobre las acusaciones contra Ollanta Humala.

“Me daba tanta rabia y cólera —insistió Tasso— que me daba ganas de llamarte y decirte ‘cómo no investigas y aceptas el teatro que hacen los deudos’”.

Y luego remató: “Tú tirabas mucho veneno, Milagros, es una pena, tienes dos hijos. Es una pena que no hayas pensado como madre. Haz echado mucho veneno a la situación de Ollanta. Pero hay uno en el alto que todo resuelve y eso yo lo dejo en manos de Dios”, agregó la madre de Humala.

