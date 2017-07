Esta semana, la Comisión Permanente decidiría si vota a favor o en contra de la postulación de Nelson Shack como contralor general.

El economista es el único candidato del Ejecutivo para que ocupe este cargo, pero no todas las bancadas estarían a favor de su designación.

Al respecto, el congresista Hernando Cevallos (FA) manifestó que, aunque aún no se define el voto de su grupo, existe posibilidad de que sea en contra de Nelson Shack.

“No tenemos una decisión específica, pero lo más probable es que no votemos a favor del candidato del gobierno”, afirmó Cevallos.

La razón de su posible rechazo, explicó el legislador, es que el economista tiene cercanía con el presidente del Consejo de Ministros, “y nos parece que no tendría mucha independencia”.

En tanto, el fujimorista Héctor Becerril refirió que mañana, en la reunión de bancada, tomarán una decisión sobre la posición que tendrá Fuerza Popular en este tema.

El parlamentario destacó la experiencia de Shack en el sector público e indicó que eso es un punto a su favor. No obstante, señaló que una de las cosas en las que no coinciden es que “parece que no es de las personas que hace un control previo como se requiere”.

“Cuando se reunió con la bancada, algo que no me gustó mucho es que parecía que no es muy partidario de hacer control”, expresó.

Voluntad

Por su parte, el vocero del Apra, Javier Velásquez Quesquén, informó que hoy por la tarde tendrían un informe previo, pero adelantó que en su bancada habría una intención mayoritaria de apoyar a Shack.

Datos

Se espera que mañana el

grupo encargado de evaluar el perfil de Nelson Shack emita su informe y que el miércoles sea debatido en la Permanente.