El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la titular de Justicia, Marisol Pérez Tello, anunciaron esta tarde una serie de medidas encaminadas a luchar contra la corrupción y afianzar la seguridad ciudadana.

En el marco de las facultades delegadas por el Congreso, el Ejecutivo aprobó un paquete de medidas enfocada en tres ejes: prevención, persecución y sanción y rehabilitación e inserción de los infractores.

“Si no trabajamos en estos tres ejes en paralelo no se podrán tener resultado tangibles para el ciudadano. Estamos reformando un sistema que no funcionaba por un sistema más eficiente y que mejore las condiciones para tener una efectiva lucha anticorrupción ante el país”, señaló Fernando Zavala.