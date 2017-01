Odebrecht no entregó dinero para campaña de Ollanta Humala, señala Roy Gates

El abogado de Nadine Heredia, Eduardo Roy Gates, rechazó este lunes la información del diario brasileño Folha de Sao Paulo, según la cual la exprimera dama habría recibido US$ 3 millones de Odebrecht para financiar las campañas del entonces candidato nacionalista Ollanta Humala.

“Lo que puedo decir es que está información no es cierta. La señora Nadine Heredia no es objeto de una investigación por estos hechos en la Fiscalía. (…) No hay elemento de convicción, prueba o indicio en su contra. Todas son puras especulaciones”.