Una vez más el contralor Edgar Alarcón afirmó haber sido presionado por el actual Gobierno para emitir un informe favorable para el aeropuerto de Chinchero.

Esta vez señaló que la presión se dio en el marco una reunión con el premier Fernando Zavala –hoy también ministro de Economía– y los ex ministros de Economía Alfredo Thorne y de Transportes Martín Vizcarra, la primera semana de mayo.

En conferencia de prensa, dijo que esta reunión se dio por iniciativa de Fernando Zavala, quien lo citó en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros sin fijarle la agenda. En dicho encuentro se discutió únicamente sobre la importancia de viabilizar Chinchero.

“Si me preguntan ahora, ¿por qué no denunció? Porque era (mi) palabra contra la de ellos, los ministros. Si me dicen que hubo un audio, ojalá que se demuestre cómo se ha intentado presionar a la Contraloría, y la Contraloría no ha cedido, no ha torcido su mano”, afirmó Alarcón quien añadió que prueba de ello fue que días más tarde se emitiera el informe que hallaba irregularidades en la adenda al contrato de Chinchero.

Siempre en referencia al mencionado encuentro, el contralor agregó que no se le había informado sobre la presencia de los entonces ministros Alfredo Thorne y Martín Vizcarra, y que estos últimos, junto con Fernando Zavala, hicieron énfasis en la importancia de Chinchero para la economía del país. Algo que Alarcón entendió como una presión para favorecer dicha obra a través del informe auditor que días más tarde emitiría su institución.

“Les respondí: ‘todas las respuestas, háganle llegar a la Contraloría porque yo no soy la persona que va a decidir si pasa o no pasa, si levantan las observaciones, los que tienen que decir son el grupo de especialistas que son la comisión de auditoría’. (…) Como lo dije el sábado, sí me sentí presionado”, puntualizó Edgar Alarcón.

Por último, en relación al presunto audio sobre esta reunión, el contralor aseguró no haber sido quien lo grabara.

No obstante, Edgar Alarcón no precisó si dicho encuentro tuvo lugar antes o después de la difusión del audio sobre la reunión que él tuvo con Thorne y que le terminaría costando a este último la salida del Ministerio de Economía.

