Edgar Alarcón afirma que si el Congreso lo remueve seguirá en la Contraloría como gerente

Una vez más, el contralor general Edgar Alarcón rechazó estar detrás de la grabación de una serie de audios sobre conversaciones sostenidas con ministros de Estado en torno al proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero.

En ese contexto, el titular del máximo ente de control calificó estos comentarios como “irresponsables” y descartó que tenga algún interés personal en perjudicar a un miembro del Ejecutivo.

“No tengo ningún interés en bajarme nada (a un ministro). (…) Yo no he grabado (los audios), no tengo esas prácticas y me voy a mantener en esa oposición porque es mi verdad”, declaró en RPP.

Edgar Alarcón añadió que las grabaciones de sus encuentros con el primer ministro Fernando Zavala y los ahora ex ministros de Economía Alfredo Thorne y de Transportes Martín Vizcarra han sido una “cortina de humo para dejar de ver muchas cosas en el país”.

Sobre la posibilidad de que se le entable una denuncia penal, como lo anticipó días atrás el parlamentario oficialista Juan Sheput, Edgar Alarcón dijo que “están en todo su derecho”. “Igual yo (tengo ese derecho). Tenemos que pasar el peritaje correspondiente al audio y someternos a la justicia”, anotó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre su futuro profesional si es que este lunes 3 de julio la Comisión Permanente del Congreso decide removerlo por falta grave, Alarcón respondió que continuará en la Contraloría.

“Veremos los resultados (en el Congreso). (…) Seguiré trabajando como gerente central de Operaciones de la Contraloría, es lo que correspondería, o al cargo que el nuevo contralor me designe”, concluyó.