Duberlí Rodríguez sobre coima de Odebrecht: “Ollanta Humala no era un funcionario”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, opinó que la sola declaración de un colaborador eficaz no amerita que el Ministerio Público solicite prisión preventiva contra ningún investigado. Estos comentarios los hizo al referirse al caso del ex presidente Ollanta Humala, involucrado en las coimas que pagó Odebrecht.

“La ley dice que toda sentencia condenatoria, incluso una prisión preventiva, no puede ser solicitada con el solo hecho de la declaración de un colaborador eficaz”, señaló.

Como es público, el 12 de abril, Marcelo Odebrecht, quien fuera dueño de la empresa que lleva su apellido, aseguró en Brasil que le entregó a Humala US$3 millones para su campaña en el 2011.

El titular del PJ también dijo que hay que tomar en cuenta que en el periodo en el cual le habrían dado el soborno a Humala, este era candidato y no funcionario.

“Tengamos en cuenta que el tema que está vinculando al señor Humala con Odebrecht no es cuando estaba de presidente de la República sino cuando estaba de candidato. Y si estaba de candidato él todavía no es funcionario público y, por tanto, técnicamente no es un delito de corrupción de funcionarios”, señaló.

Deploran declaraciones

Las declaraciones de Rodríguez fueron criticadas por los congresistas Víctor Andrés García Belaunde y Héctor Becerril. El primero dijo que sus dichos son “exculpatorios” y que “ejercen presión” sobre los magistrados que vean el caso. “Está actuando como abogado de parte”, concluyó.

En tanto, Becerril sostuvo que parece existir “una justicia para los amigos del presidente del PJ y otra para los que no son sus amigos”. Señaló que Rodríguez “contribuye a la impunidad”.

DATOS

“Contundente posición del presidente del PJ. Debería ser aplicada por jueces que resuelven pedidos de prisión”, dijo Eduardo Roy Gates, ex abogado de Nadine Heredia.

“Para mí no hay duda de que Ollanta y Nadine han recibido el dinero”, señaló Ulises Humala.